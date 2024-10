Giunta Calabria: il plauso di Salvini a Occhiuto e il nuovo posto di Spirlì

“Grande soddisfazione per la qualità e la rapidità con cui è stata scelta la giunta calabrese”.

Sono le parole di Matteo Salvini che, all’indomani dell’annuncio del Presidente della Calabria ha espresso il suo pensiero per la nuova squadra di Governo.

Il leader del Carroccio ha poi parlato del presidente uscente:

“Un grande ringraziamento a Nino Spirlì il cui lavoro è stato fondamentale e che collaborerà direttamente con me a livello nazionale: sarà una delle colonne per la crescita del partito in Calabria. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini”.