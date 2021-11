Calabria, arriva la nuova Giunta regionale: le prime reazioni degli assessori

Tra proclamazione e scelta, la Calabria dopo un mese dalle elezioni ha finalmente la sua nuova squadra di Governo. Nella tarda serata di ieri, infatti, il Presidente Roberto Occhiuto ha annunciato i nomi del suo team e le deleghe che ha scelto di affidare ad ognuno di loro. Non è una Giunta del tutto nuova quella presentata ai calabresi che vede riproporsi Gianluca Gallo e Fausto Orsomarso. I due politici, fortemente voluti anche da Jole Santelli, continueranno il percorso iniziato nei rispettivi settori a marzo del 2020.

Ci sono però anche dei volti nuovi ed uno non ancora noto. Al fianco dei veterani Gallo e Orsomarso, si aggiungono Tilde Minasi già consigliera regionale in quota Lega, Giusy Princi preside del liceo scientifico da Vinci di Reggio Calabria, Rosario Varì e Filippo Pietropaolo.

Non tutti hanno i social, ma buona parte della squadra di Governo targata Roberto Occhiuto ha scelto di avere un rapporto più diritto con la popolazione proprio tramite Facebook o Instagram. Pur essendo arrivata a tarda sera la notizia della tanto attesa scelta, non sono mancate le reazioni da parte degli interessati.

Altrettanto importanti per me la fiducia e la stima di Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli e la nostra coordinatrice regionale Wanda Ferro".

Ringrazio Roberto Occhiuto , il nostro presidente, per la fiducia personale e per le deleghe assegnatemi.

"Ringrazio i tanti amici, amministratori e cittadini che con il loro consenso per me e il nostro Partito di Fratelli d’Italia hanno permesso di poter continuare a lavorare per investire e far emergere i nostri punti di forza della Calabria Straordinaria.

"Poco fa ho ricevuto una telefonata dal Presidente Occhiuto. Mi comunicava la sua intenzione di confermarmi nella squadra di governo, al suo fianco, in qualità di assessore all’agricoltura ed alla forestazione. L’ho ringraziato, con un pizzico di commozione. Ho accettato, anche per continuare il lavoro portato avanti dal Marzo 2020, fino a poche settimane fa. Pronto a ricominciare: da domani di nuovo subito al lavoro".

"Grazie a tutti per l'affetto ed il sostegno dato. Grazie ai 4500 elettori che hanno riposto la loro fiducia nel progetto del gruppo da me rappresentato. Grazie perché abbiamo dimostrato di essere una squadra coesa e presente in tutti i territori. Grazie al nostro partito Fratelli d'Italia, a Wanda Ferro e Giorgia Meloni , nostri leader. Grazie a tutti i candidati che si sono spesi per il progetto di Fratelli d'Italia. Sono certo che il presidente Roberto Occhiuto ridarà alla Calabria la giusta centralità a livello nazionale ed in particolar modo a livello meridionale.

Auguro a Roberto di poter far emergere la Calabria straordinaria ed eccellente a tutti i livelli per poter corrispondere l'immensa fiducia che ci hanno dato i calabresi. Un in bocca al lupo di buon lavoro ai nostri quattro eletti, i due esperti, lo storico Fausto Orsomarso e Giuseppe Neri con i quali ho vissuto 18 mesi di lavoro, confronto, scontro e condivisione dell'azione amministrativa regionale. Un'esperienza difficile per due motivi l'emergenza sanitaria e la morte della nostra amata presidente Jole Santelli.

Un augurio alla nostra passionaria consigliere regionale Luciana De Francesco. Infine un augurio al consigliere regionale della nostra circoscrizione Antonio Montuoro. Dall'esito delle elezioni mi rimane tra le note positive l'aver contribuito a costruire un gruppo di persone per bene, appassionate della buona politica, quella con la P maiuscola. Persone con le quali è stata condotta una campagna elettorale pulita, senza accordi, senza promesse ma solo finalizzata ad offrire lealtà, competenza e correttezza ai nostri elettori. Credo sinceramente che si tratti di un gruppo che in futuro potrà costruire ben di più di quello che è stato fatto, che non è poco. Le elezioni sono un punto di partenza e non di arrivo, siamo sicuri che da qui potremmo ripartire per la nostra Calabria.

Un abbraccio a tutti".