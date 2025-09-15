Elezioni Regionali, l’ex premier Giuseppe Conte a Reggio a sostegno di Pasquale Tridico
Conte in Calabria con Tridico: Galatro, Locri e in serata la passeggiata sul Lungomare di Reggio per incontrare i cittadini
15 Settembre 2025 - 09:45 | di Redazione
L’ex premier e presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte arriverà a Reggio Calabria lunedì 15 settembre, in occasione delle Elezioni Regionali, per sostenere la candidatura di Pasquale Tridico.
Una passeggiata sul Lungomare Falcomatà
Conte incontrerà i cittadini reggini con una passeggiata sul Lungomare Falcomatà, a partire dalle 19.30 in Piazza Indipendenza. Sarà un’occasione di confronto diretto con la comunità locale, in vista delle prossime elezioni.
L’agenda della giornata di Pasquale Tridico
La visita di Giuseppe Conte rientra negli appuntamenti della giornata calabrese del candidato pentastellato Pasquale Tridico. Questo il programma di lunedì 15 settembre:
- Ore 11.30 – Galatro: visita alla Diga del Metramo
- Ore 16.30 – Locri: incontro presso l’Ospedale
- Ore 19.30 – Reggio Calabria: Passeggiata Lungomare – Piazza Indipendenza