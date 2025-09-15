Elezioni Regionali, Pazzano: ‘Il centrodestra scopre solo ora le aree interne’

Queste le parole di Saverio Pazzano, consigliere comunale di Reggio Calabria con “La Strada” e candidato alle Elezioni Regionali calabresi a sostegno di Pasquale Tridico.

“Sono gli stessi – prosegue Pazzano – che hanno smantellato la sanità territoriale, chiuso presìdi scolastici, lasciato infratrutture incompiute e comunità isolate. Oggi parlano di rilancio come se nulla fosse. È una presa in giro che offende l’intelligenza e la dignità di chi quei territori li abita tutto l’anno, tra mille difficoltà. Chi viene da esperienze di militanza civica, chi ha camminato per quei paesi, chi ha ascoltato sindaci, operatori culturali e associazioni, sa che non servono promesse, ma visione e coerenza. Le aree interne vanno messe al centro della programmazione regionale, non usate come fondale per spot pre-elettorali. È solo ieri che Salvini prevedeva per la Calabria il taglio di circa 10.000 forestali, ritenendoli operatori inutili nel nostro territorio. Un territorrio che invece andrebbe messo in sicurezza e in cui la presenza di personale nei nostri boschi, nelle nostre campagne è fondamentale per rivitalizzare i luoghi. Ho sempre sostenuto che le aree interne devono tornare a essere centrali nelle politiche regionali.. Insieme al movimento La Strada, abbiamo aderito all’‘Appello per la salvaguardia e la rigenerazione dei paesi, rifiutando l’idea che queste comunità vadano ‘accompagnate al declino’. Abbiamo chiesto con forza una rigenerazione territoriale dal basso, che parta dai bisogni reali delle persone”.