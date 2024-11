Reggio, nuova nomina nazionale per il Consigliere De Biasi

Nuova nomina per il Consigliere Comunale della Lega di Reggio Calabria, Giuseppe De Biasi . È di pochi giorni fa la sua nomina come Consigliere Nazionale ANCI , alla presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche istituzionali.

L’ ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) rappresenta un punto nevralgico di collegamento e cooperazione tra comuni, costituendo terreno fertile di interlocuzione tra il governo nazionale e le realtà degli enti locali. La presenza di un esponente reggino all’interno dell’organico assembleare si auspica possa essere uno stimolo per la crescita, lo sviluppo e l’interazione del territorio reggino con gli altri enti locali, in un’ottica di coesione sociale e valorizzazione delle risorse .

Rappresentare gli interessi dei Comuni innanzi a Governo, Parlamento, Regioni ed organi della Pubblica Amministrazione costituisce, infatti, uno step fondamentale per dare voce alle esigenze della collettività locale, inserendole in una dimensione nazionale .

“Sono molto orgoglioso per questa nomina che mi riempie di entusiasmo e responsabilità. Farmi portavoce a livello nazionale delle istanze del nostro comune, lavorare in sinergia con gli altri enti locali, coltivare iniziative congiuntamente con gli apparati dello Stato è una sfida che intendo affrontare con il massimo impegno e la massima dedizione,” ha dichiarato Giuseppe De Biasi.

Con questo incarico, il Comune di Reggio Calabria sarà in prima linea . De Biasi ha sottolineato l’importanza di recepire le esigenze provenienti dai territori , offrendo loro la giusta risonanza e importanza a livello nazionale.

“Ringrazio il mio partito per questa ennesima occasione di crescita e tutti coloro che continuano a riporre la loro fiducia in me, cogliendo il senso di sacrificio e soprattutto il profondo amore che mi lega alla mia terra,” ha concluso.