Nissa-Reggina: al via la prevendita. Modalità e prezzi
Non saranno presenti gli Ultras amaranto, già assenti la settimana scorsa al Granillo
13 Maggio 2026 - 12:00 | Redazione
E’ facile immaginare che gli ultras non seguiranno la squadra in occasione della finale play off che la Reggina giocherà in trasferta contro la Nissa, vista l’assenza degli stessi in occasione del match giocato al Granillo contro l’Athletic Palermo. C’è comunque la possibilità di presenziare per i tifosi amaranto al Tomaselli, con la società che ha pubblicato l’apertura della prevendita: “Al via la prevendita del settore ospiti dello stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta. I biglietti possono essere acquistati solo on line sul portale Liveticket.it. Biglietto Intero € 5“.
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