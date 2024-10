Reggio, un successo il seminario con Giuseppe Fata in Accademia

Il maestro e genio dell’head sculpture design Giuseppe Fata questa mattina, in una gremita Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti, ha aperto il seminario “Il genio dell’arte sulla testa” promosso dai docenti Domenica Galluso, Pierfilippo Bucca e Luigi Citarella (in collegamento video) così:

Un interessante e acceso dibattito tra il creatore delle “teste sculture” e gli allievi dell’AbaRc che il prossimo anno, insieme al noto maestro e stilista si cimenteranno in un workshop per realizzare una scultura che sarà poi donata alla Scuola.

Il direttore Piero Sacchetti afferma :

“Non posso che fare un plauso ai docenti che hanno voluto ardentemente questo seminario con un’icona mondiale dell’arte sulla testa che, con perseveranza e tanta fatica, è riuscito ad imporre il Made in Italy nel mondo. Questo è solo un primo step di una serie di eventi che, ancora una volta, mostreranno il lavoro certosino dell’Accademia che sposa in pieno sinergie con altre importanti realtà del territorio locale e nazionale”.

Fiera di avere un “ospite speciale che potrà dare una visione più dettagliata e utili consigli ai suoi studenti”, la professoressa Galluso che “nel rimarcare la forza della squadra docenti volta a raggiungere obiettivi ben precisi”, non può che spronare i suoi allievi a “carpire da questo seminario, tutte le informazioni necessarie confrontandosi con un genio dell’arte che con le sue splendide creazioni, tira fuori la bellezza dei corpi, dell’anima”.

Conclude poi il maestro Fata :

“Non ho nessun rimorso, rifarei tutto ciò che ho fatto perchè anche gli errori servono a crescere . Non smettete di credere in voi e di sognare perchè anche se non riuscirete subito a realizzare un’opera d’arte, il tempo, lo studio, l’abnegazione e il coraggio saranno le vostre armi vincenti. In Calabria ci sono tanti talenti, questa terra pullula di arte e ha validi artisti”.