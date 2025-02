Lega, Gelardi: “Nomina commissari provinciali, passo importante per il futuro”

Il capogruppo Gelardi esprime soddisfazione per la nomina dei nuovi commissari provinciali e augura buon lavoro a Neri e Mattiani a Reggio Calabria

“Esprimo grande soddisfazione per la nomina dei nuovi commissari provinciali, un passo importante nel percorso di crescita e radicamento del nostro partito sul territorio. Complimenti al Segretario regionale Filippo Mancuso per la determinazione con cui sta portando avanti questo processo di rinnovamento, fondamentale per affrontare con slancio le sfide future“. Queste le parole del capogruppo Lega Giuseppe Gelardi.

Nuove guide per la Città Metropolitana di Reggio Calabria

“Un augurio di buon lavoro a tutti i nuovi commissari. Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Reggio Calabria, sono certo che Armando Neri, segretario cittadino, e Giuseppe Mattiani, provinciale, sapranno guidare con impegno e dedizione la nostra comunità politica locale.

Un sincero ringraziamento a Nicola Barreca e Franco Recupero per il lavoro svolto fino a oggi con serietà e passione. Avanti con determinazione, impegnati a costruire un Ponte verso il futuro“, conclude Gelardi.