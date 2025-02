Da Amici a star internazionale: il calabrese Giofrè conquista il mondo della danza

Il talentuso ed ormai famoso ballerino calabrese Giuseppe Giofrè, si è esibito nei giorni scorsi al Saadiyat Nights di Abu Dhabi al fianco di un’icona internazionale: Jennifer Lopez.

Nativo di Gioia Tauro, l’artista 32enne è diventato famoso grazie al talent show “Amici di Maria De Filippi”. Dopo aver vinto nel 2012 nella categoria danza e aver ottenuto una borsa di studio al Millennium Dance Complex di Los Angeles, ha lavorato con artisti internazionali come Taylor Swift, Pitbull e Pink. Tornato in Italia inoltre ha ripreso il ruolo in “Amici” come ballerino professionista e giurato.

Leggi anche

Ma la performance con JLo è stata una vera esplosione di energia e intesa perfetta tra i due artisti!

Costumi scintillanti, movimenti impeccabili e un’intensità che ha lasciato tutti senza fiato. La loro esibizione ha conquistato i social, diventando virale, dimostrando ancora una volta l’incredibile talento e il carisma di Giuseppe.