Regionali, Ranuccio eletto consigliere: ‘Risultato di un percorso condiviso col territorio’

"Sarò il vostro rappresentante, con impegno, ascolto e coerenza. È tempo di costruire un futuro migliore" così Ranuccio

“Con 10.638 preferenze, avete affidato a me una grande responsabilità, che accetto con orgoglio e dedizione. Questo risultato straordinario è la testimonianza di un percorso condiviso, costruito con passione, sacrificio e lavoro instancabile sul territorio“.

Inizia così il post di Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi e neo eletto consigliere regionale dopo le elezioni del 5 e 6 ottobre.

Leggi anche

“Ringrazio chi ha creduto in me – prosegue Ranuccio – chi ha condiviso la mia visione di una Calabria migliore e chi ha lavorato al mio fianco in questi lunghi e importanti anni per Palmi. La vostra fiducia è il mio carburante. Questo non è un punto d’arrivo, ma un nuovo inizio. Porterò in Regione la voce dei territori, l’energia delle nostre comunità e l’esperienza costruita sul campo. Sarò il vostro rappresentante, con impegno, ascolto e coerenza. È tempo di costruire un futuro migliore, per noi e per le generazioni future. Piano piano risponderò a tutti voi che mi avete scritto. Cambiamo la Calabria, insieme”.