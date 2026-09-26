Festa grande a Palmi per i 100 anni di Giuseppina Occhiuto

Un secolo di vita fatto di fede, dedizione alla famiglia e ricordi preziosi. La signorina Giuseppina Occhiuto ha tagliato lo straordinario traguardo dei 100 anni, celebrata con affetto e commozione presso la Casa di Riposo Sant’Anna di Palmi, dove risiede.

La sua vita è stata dedicata all’insegnamento ed è stata missionaria ad Assisi.

A stringersi attorno alla neo-centenaria, originaria di San Procopio, c’erano i suoi amati fratelli Leopoldo, Mario e Francesco e la sorella Rina, insieme alle generazioni più giovani della famiglia, tutti riuniti per condividere una giornata speciale all’insegna della memoria e della gratitudine.

Gli auguri del sindaco di San Procopio e delle istituzioni

L’importanza della ricorrenza ha richiamato anche i rappresentanti delle istituzioni civili e religiose.

Il sindaco di San Procopio, avv. Francesco Posterino, ha fatto visita alla festeggiata per portarle il caloroso abbraccio e gli auguri ufficiali di tutta la cittadinanza, consegnandole un riconoscimento simbolico per celebrare una vita che è testimonianza vivente della storia del piccolo centro aspromontano e dell’attività della stessa.

La benedizione e la festa con familiari e ospiti

Particolarmente sentito il momento di preghiera e benedizione, guidato dal parroco don Carmelo Surace, affiancato da don Fortunato Marsetti e don Giovanni Pellizzeri.

I tre sacerdoti hanno espresso parole di stima e ringraziamento per l’esempio di rettitudine e spiritualità che la signorina Giuseppina ha saputo trasmettere nel corso di un intero secolo.

La giornata si è conclusa con il classico taglio della torta, tra canti, fotografie di rito e il brindisi augurale degli ospiti e del personale della struttura, visibilmente emozionati nel festeggiare una donna che continua a essere un punto di riferimento per l’intera comunità.