Putortì alla guida di SIMPE, Princi: ‘Eccellenza calabrese’

“Un grande professionista, medico chirurgo specializzato in pediatria, autentica eccellenza calabrese e punto di riferimento per intere generazioni: è per me motivo di profonda soddisfazione apprendere dell’elezione del Dott. Antonino Putortì alla Presidenza di SIMPE Calabria“.

Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, commentando la nomina del Dott. Antonino Putortì alla guida della sezione regionale della Società Italiana Medici Pediatri (SIMPE).

“Le mie più sincere congratulazioni – prosegue – al Dott. Putortì e a tutto il nuovo Consiglio direttivo. Sono certa che – aggiunge l’On. Princi – sapranno consolidare una rete di professionisti efficace e coesa, capace di promuovere la salute dell’infanzia e dell’adolescenza valorizzando le eccellenti competenze che il nostro territorio esprime e sostenendo iniziative di ricerca, formazione e sensibilizzazione”.

Le qualità umane e professionali del Dott. Antonino Putortì

“Ho il privilegio – continua Giusi Princi – di conoscere da molti anni il neo Presidente Putortì e di apprezzarne le qualità umane e professionali, sempre contraddistinte da integrità e autentico spirito di servizio”.

Ha avuto modo di collaborare con lui – ricorda – quando era Presidente del Consiglio d’istituto della scuola di Pellaro, Istituto comprensivo del quale era dirigente scolastico.

In quell’occasione, si è distinto per un gesto di straordinaria generosità, mettendo volontariamente e gratuitamente a disposizione la propria competenza professionale durante un viaggio d’istruzione all’estero, per garantire agli studenti un supporto medico qualificato qualora si fosse presentata la necessità.

“Adesso, il suo impegno alla guida della Società Italiana Medici Pediatri sarà determinante per promuovere una salute di qualità e garantire un’adeguata tutela di bambini e adolescenti“.

L’impegno congiunto per la salute dei più piccoli

“Cammineremo insieme – sottolinea l’eurodeputata calabrese – per avviare iniziative congiunte capaci di accrescere ulteriormente l’attenzione verso la salute dei più piccoli in Calabria, in Italia e in Europa, nella consapevolezza che investire sull’infanzia significa costruire il futuro della nostra terra”.