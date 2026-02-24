Al via Erasmus+ 2026, Giusi Princi: “Programma sempre più inclusivo e vicino ai territori”

“Invito tutte le realtà calabresi a partecipare, a proporre le loro idee e a contribuire a costruire un’Europa più inclusiva e innovativa. Con il sostegno europeo, le idee diventano progetti concreti", afferma l'eurodeputata

È stato pubblicato il bando Erasmus+ 2026 per progetti pilota di politiche educative europee.



“In qualità di componente della Commissione Cultura e Istruzione (CULT) del Parlamento europeo – afferma l’eurodeputata calabrese Giusi Princi -, seguo con particolare attenzione questa iniziativa finalizzata a sviluppare, testare e diffondere soluzioni innovative in grado di rispondere alle priorità educative e formative dei diversi Paesi europei”.



“Questo programma – spiega – rappresenta uno strumento potente per rafforzare l’innovazione, promuovere l’apprendimento reciproco e sostenere politiche educative basate su dati ed evidenze concrete”.



Un impegno che si inserisce in una visione più ampia di rafforzamento delle politiche educative europee.



“Mentre si apre questa opportunità per il 2026 – evidenzia -, come componente della Commissione CULT del Parlamento europeo sto già contribuendo alla definizione del nuovo Erasmus per il ciclo 2028–2034: presenterò emendamenti e proposte concrete per renderlo ancora più vicino ai bisogni di scuole, università e territori, ampliando anche le opportunità per gli studenti con disabilità”.



L’iniziativa si concentra su diversi ambiti strategici: la creazione e l’uso efficace di contenuti digitali nell’istruzione, lo sviluppo di partenariati tra pubblico e privato per un utilizzo etico dell’intelligenza artificiale, percorsi personalizzati di apprendimento basati su IA per acquisire competenze di base, l’implementazione di micro-certificazioni e la valorizzazione dei centri STEM nelle scuole.

Vengono inoltre promossi progetti per migliorare le competenze di base negli studenti e nei percorsi di formazione professionale, favorire la trasparenza e il riconoscimento delle qualificazioni professionali, sostenere le partnership regionali per lo sviluppo delle competenze degli adulti e promuovere l’empowerment e la riqualificazione continua degli adulti.

“Ogni iniziativa risponde a esigenze concrete di studenti, lavoratori e adulti in formazione continua. È un’occasione per innovare il sistema educativo europeo ed essere pronti alle sfide del futuro”, sottolinea l’Onorevole Princi.



Possono partecipare enti giuridici pubblici o privati attivi nei settori dell’istruzione, della formazione, della ricerca, dell’innovazione o del mondo del lavoro. Il budget complessivo destinato al programma è di 54 milioni di euro, che copre sia la realizzazione dei progetti sia le attività di monitoraggio, valutazione e disseminazione dei risultati.



“Invito tutte le realtà calabresi a partecipare, a proporre le loro idee e a contribuire a costruire un’Europa più inclusiva e innovativa. Con il sostegno europeo, le idee diventano progetti concreti che fanno davvero la differenza nella vita delle persone”, aggiunge l’eurodeputata.



La scadenza per la presentazione delle candidature è l’8 aprile 2026. “La mia struttura, attraverso il servizio Europa a Casa, è disponibile a supportare gli interessati offrendo assistenza nella preparazione delle proposte e facilitando la collaborazione con partner europei”, conclude l’On. Princi.



Per ricevere supporto o maggiori informazioni è possibile contattare il servizio Europa a Casa all’indirizzo e-mail giusiprinci@europaacasa.eu oppure tramite WhatsApp al numero +39 376 262 8177.



Ulteriori approfondimenti sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/erasmus-european-policy-experimentations-what-you-need-know-apply-2026-02-17_en