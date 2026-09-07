L’eurodeputata Giusi Princi ricorda Tonio Licordari: ‘Grande giornalista, esempio indimenticabile’

“Un giornalista dalle grandi capacità, indipendente, corretto, in grado di narrare i fatti con obiettività, rigore, con una grande umanità e onestà intellettuale: Tonio Licordari ha lasciato un segno indelebile nel giornalismo calabrese e nazionale e, soprattutto, nella memoria di quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le straordinarie qualità umane”.

Lo afferma l’europarlamentare Giusi Princi che ha partecipato alla prima edizione del Premio giornalistico dedicato a Tonio Licordari a dieci anni dalla sua scomparsa.

“Il suo modo di intendere la professione, sempre al servizio della verità e del bene della comunità – prosegue l’On. Princi -, costituisce ancora oggi un riferimento prezioso per chi crede nel valore del dialogo e nell’importanza dell’informazione”. “È stato per me motivo di orgoglio – evidenzia l’europarlamentare calabrese – partecipare alla prima edizione del Premio dedicato al grande e indimenticabile giornalista, nonché amico, Tonio Licordari. Una kermesse, fortemente voluta dal figlio Natalino e dall’amata moglie Alba, alla quale hanno partecipato i massimi rappresentanti del giornalismo calabrese e italiano, a testimonianza delle straordinarie qualità umane e professionali del grande Tonio. Ho avuto il privilegio di essere sua amica e di condividere gli ultimi anni della sua vita. Tonio riusciva a parlare ai giovani e ad esserne un esempio di professionalità, carattere e deontologia”.

“Nel mio ruolo di dirigente scolastico, insieme a lui – aggiunge l’On. Giusi Princi -, avevo avviato un importante percorso di giornalismo per educare i ragazzi a pensare in maniera critica e a utilizzare la parola e la scrittura quali strumenti più alti di libertà. Un percorso ancora oggi estremamente attuale, perché formare cittadini consapevoli significa anche fornire loro gli strumenti per leggere e interpretare la realtà con spirito critico e senso di responsabilità; vuol dire insegnare loro a difendere il valore della verità. Era questa, in fondo, una delle lezioni che Tonio sapeva trasmettere attraverso il suo esempio prima ancora che attraverso le sue parole”.

Il premio è stato consegnato dal Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e dal Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria Giuseppe Soluri al grande giornalista italiano Italo Cucci.

“La libertà di stampa e il giornalismo di qualità – afferma l’On. Princi – rappresentano pilastri imprescindibili della nostra democrazia. Sono valori che trovano nell’Unione europea uno dei loro principali presidi, perché il diritto a un’informazione libera, plurale e indipendente è parte integrante di quella cultura dei diritti e delle libertà sulla quale si fonda il progetto europeo. Difendere il giornalismo significa, dunque, difendere la democrazia e la capacità dei cittadini di partecipare consapevolmente alla vita delle proprie comunità”.