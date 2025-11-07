Giustizia, il viceministro Sisto: ‘Gratteri un po’ se la tira’ – VIDEO
"Sono convinto - ha detto il viceministro della giustizia a Klaus Davi - che un magistrato debba essere un punto di riferimento, più che un protagonista"
07 Novembre 2025 - 16:26 | Comunicato Stampa
«Trovo il dottor Gratteri anche simpatico nel suo modo di porsi e direi che più che tirarmi in ballo un po’ se la tira. È un protagonista assoluto in queste ore, però io sono sempre convinto che un magistrato debba essere un punto di riferimento più che un protagonista. Soprattutto un Procuratore della Repubblica della più importante Procura d’Italia. Non critico il magistrato che va in televisione, critico il magistrato che fa della tv uno strumento di diffusione del proprio pensiero».
Lo ha dichiarato il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, intervistato da Klaus Davi per il talk KlausCondicio, in onda su YouTube.