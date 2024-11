Giusy Versace è l’Aquila del Carnevale 2015 di Venezia.

di Federica Geria – Venezia sceglie l’atleta paralimpica Giusy Versace come “Aquila del Carnevale 2015” per l’ultima Domenica della festività in maschera.

Una tradizione importante dunque per il Carnevale di Venezia, che quest’anno sceglie Giusy, originaria reggina, che nel 2005 rimane coinvolta in un incidente stradale, perdendo entrambe le gambe e che si afferma oggi come atleta paralimpica correndo con protesi in carbonio e che continua a sorprendere vincendo l’ultima edizione di “Ballando con le stelle”.

“Questo volo sarà un messaggio di integrazione tra disabili e normodotati” afferma Giusy alla presentazione dell’evento, dopo il quale si è svolto il consueto Volo dell’Aquila, in cui la giovane atleta si è librata in aria sopra piazza San Marco gremita di gente, volando sulle note di “Beacause You Loved Me” di Celine Dion, sopra gli sguardi affascinati di turisti e residenti.

“Scendere dal Campanile è stata un’emozione fortissima, Venezia non poteva farmi un regalo più grande. E’ una giornata che non scorderò mai, so di essere la prima persona con disabilità ad interpretare il Volo dal campanile e quindi voglio cogliere questa occasione per ricordare a tutti che la vita è talmente bella che a volte ci dimentichiamo di viverla. Quindi, a dispetto di ogni evento, cerchiamo d’essere felici e viviamo”.

Ancora una volta Giusy dimostra a tutti, con la sua forza d’animo e la sua tenacia, che è sempre possibile andare oltre i propri limiti.

Venezia Carnevale 2015 il Volo dell’ Aquila di Giusy Versace campionessa italiana 100 e 200 mt piani