Gli appuntamenti della campagna DifferenziAMOla Reggio Calabria

Continuano gli appuntamenti legati alla campagna “DifferenziAMOla Reggio Calabria” riguardante il nuovo servizio di raccolta differenziata presente in città. Domani, 13 giugno, come ogni 2° Sabato del mese, vi sarà l’ISOLA ECOLOGICA ITINERANTE nelle circoscrizioni di Pellaro (Piazza Stazione) e di Archi (Piazza Archi Cep). Dalle ore 07:00 alle 11:00 si potranno conferire gratuitamente i rifiuti differenziati (massimo due pezzi a persona) come: Ingombranti (divani, scaffali e mobili in genere), RAEE (elettrodomestici di grandi dimensioni come frigoriferi, lavatrici, televisori, ecc.), Rifiuti T/F (vernici, prodotti per la pulizia e pericolosi in genere), Medicinali scaduti, Pile esauste, Toner e cartucce, Carta e cartone, Vetro, plastica e lattine, Indumenti usati ed Oli vegetali.

Avvisiamo, inoltre, i cittadini residenti nelle zone interessate dal nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta che, per andare incontro a coloro i quali non hanno ancora ritirato il kit, vi saranno due punti permanenti di CONSEGNA . Saremo quindi presenti parallelamente, per la zona Nord della città, nei locali dell’ex caserma dei carabinieri, presso la Sede della Circoscrizione di Archi dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00. Mentre per la zona Sud della città, consegneremo presso la Sede della Circoscrizione di Pellaro, sempre dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00.

Tutti i cittadini dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del kit, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità attestante la residenza nelle circoscrizioni interessate dal nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta.

È possibile effettuare il ritiro anche per gli utenti non in possesso di tessera sanitaria dell’iscritto Ta.ri. purchè muniti di propria tessera sanitaria (o Codice Fiscale) e documento attestante la residenza nelle circoscrizioni oggetto del servizio. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it , il numero verde gratuito 800. 759. 650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.

VI ASPETTIAMO… INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA!