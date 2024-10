Gli Appuntamenti di Novembre al Teatro Primo di Villa San Giovanni

​ Musica dal Vivo : MARCO CORRAO feat GIUSEPPE MILICI

giovane musicista cantautore siciliano, ha alle spalle collaborazioni importanti come quella con Eugenio Finardi per il live di Anima Blues, Francesco Cafiso e Giuseppe Milici .Tour in Italia, Svezia, Danimarca, Inghilterra ed un Tour Americano che ha toccato gli stati della Georgia, Florida, Tennessee Arkansas. A Marzo 2016 è uscito il disco “Storto” con la produzione artistica del percussionista musicista Giorgio Rizzo Mrm Records, IRD. Nel 2018 uscirà l’album “Nebros” con la produzione di Jono Manson, già produttore e collaboratore di Edoardo Bennato, The Gang e molti altri artisti internazionali e nazionali. Produce il miglior inedito, Premio Ciampi 2016 Sara Romano col brano Ciricò. Il 2017 lo vede impegnato in vari concerti, tra i quali quello all’ Auditoriom RAI Sicilia, nella composizione,insieme a Gabriele Giambertone, di una colonna sonora per il documentario DIARIO DI TONNARA, documentario sulle tonnare siciliane e sarde, Regia di Giovanni Zoppeddu, prodotto da Istituto LUCE.

Teatro Primo Formazione : WORKSHOP “INTENSIVO COMMEDIA DELL’ARTE Con FABRIZIO PALADIN

​ Dettagli evento

22-23-24 Novembre 2017

dalle ore 18:30 alle ore 22:30

Contributo workshop € 70,00

Per iscriversi al workshop è necessario inviare una mail a teatroprimo@gmail.com (con oggetto ISCRIZIONE WORKSHOP) indicando nome, cognome e numero di telefono. Iscrizioni entro il 18 novembre 2017.

La Commedia dellʼArte è intesa come metodo di creazione teatrale e arte attoriale adottando le medesime condizioni che caratterizzarono lʼinizio del professionismo.

La scuola dʼattore si basa sullo sviluppo della presenza scenica nella costruzione di un nuovo corpo in base a posture e gestualità, e lʼapplicazione di un nuovo viso, indossando la maschera.

Lʼintento è quello individuare eventuali “tic teatrali” nei partecipanti, isolarli, riconoscerli e quindi gestirli o eliminarli. Lo strumento maschera serve come pretesto per il recupero del corpo come principale portavoce dellʼevento scenico.

Ciò che differenzia il metodo di Paladin rispetto ad altri è che la Commedia dellʼArte, o per essere storicamente corretti, lʼImprovvisa o Mercenaria, non viene intesa come “genere teatrale” ma come “metodo di creazione scenica” e palestra per attori. Il genere chiude e cristallizza, il metodo è in continua evoluzione.

I partecipanti, che dovranno presentarsi in tuta e scarpe da ginnastica, avranno modo di conoscere e sperimentare i principi basilari del metodo, mettersi alla prova nella totale spersonalizzazione di se stessi e nuova, temporanea individuazione in un altro corpo, “indossando” un altro viso, la maschera.

Biografia

Fabrizio Paladin nasce a Treviso nel 1975. E’ attore, drammaturgo, regista e cantautore. Laureato al DAMS di Bologna, autore del libro “Il Teatro e la Maschera” ed. L’Autore Libri, Firenze 2008. Vincitore del “Premio Omaggio a Giorgio Gaber 2004” di Termoli. Nel 2015 riceve la nomination come miglior attore al Fringe Festival di Roma con lo spettacolo Dr Jekyll e Mr Hyde. Nel 2016 vince il primo premio di Stazioni dʼEmergenza con lo spettacolo “Hamle-tronic. Hamlet Routine in musica elettronica” al Teatro Stabile Galleria Toledo di Napoli. Ha studiato con Aldo Sassi, Claudio Morganti e con Antonio Fava con il quale ha collaborato per anni come attore (con tournée in Giappone e Hawaii) e insegnante (allo Stage Internazionale di Commedia dellʼArte e alla Scuola Internazionale dellʼAttore Comico di Reggio Emilia). E’ regista e interprete di numerosi spettacoli (Dr Jekyll e Mr Hyde, Impresa Bellissima e Pericolosa, Omaggio a Giorgio Gaber, O Spettacolo Morto de fome e sono, pleno d’amor, A Commedia dell’Arte Solo Show, The Exhausting Affaires of Love, Hamlet Routine, etc..) in Italia, Austria, Germania, Slovenia, Lettonia Ucraina, Portogallo, Israele e Stati Uniti.

Dal 2001 insegna tecniche di movimento, improvvisazione, Commedia dell’Arte e Teatro Comico in prestigiose scuole e università in Europa (Italia, Portogallo, Spagna, Germania, Ukraina, Lettonia) e dal 2006 insegna negli Stati

Uniti (University of The Arts, UARTS Philadelphia per la quale è anche traduttore; Bates College, Bowdoin College, Brunswick Maine; Actors Movement Studio AMS, New York City. USA).