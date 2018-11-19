Gli studenti della classe 4^ dell’indirizzo “Grafica e Comunicazione” dell’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, guidati dal Prof. Fabio Comi e dalla prof.ssa Manuela Turano, si sono aggiudicati il 1° Premio per la categoria Scuole Superiori della seconda edizione del “Premio Borghi“, indetto dalla Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 17 novembre, nell’ambito del Festival di Meteorologia a Rovereto (TN).

Il cortometraggio realizzato dai ragazzi è stato molto apprezzato dalla giuria del concorso che ha elogiato il lavoro con queste parole: “I ragazzi, fedeli al tema del bando, hanno voluto rappresentare nella figura del meteorologo/sciamano, la cattiva informazione meteorologica… hanno fatto un bel lavoro di gruppo fresco e divertente e ineccepibile da un punto di vista tecnico”.

Ecco il cortometraggio, riprese a cura di Emanuele Praticò e Demetrio Zumbo (CLICCA QUI PER IL VISIONARE IL VIDEO)