Gli studenti dell’I.T.T. ‘Panella-Vallauri’ vincono il ‘Premio Borghi’ 2018 – VIDEO
La classe 4ª di Grafica e Comunicazione conquista il primo posto con un cortometraggio sulla cattiva informazione meteorologica, premiata a Rovereto
19 Novembre 2018 - 10:52 | di Vincenzo Comi
Gli studenti della classe 4^ dell’indirizzo “Grafica e Comunicazione” dell’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, guidati dal Prof. Fabio Comi e dalla prof.ssa Manuela Turano, si sono aggiudicati il 1° Premio per la categoria Scuole Superiori della seconda edizione del “Premio Borghi“, indetto dalla Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo.
La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 17 novembre, nell’ambito del Festival di Meteorologia a Rovereto (TN).
Il cortometraggio realizzato dai ragazzi è stato molto apprezzato dalla giuria del concorso che ha elogiato il lavoro con queste parole: “I ragazzi, fedeli al tema del bando, hanno voluto rappresentare nella figura del meteorologo/sciamano, la cattiva informazione meteorologica… hanno fatto un bel lavoro di gruppo fresco e divertente e ineccepibile da un punto di vista tecnico”.
Ecco il cortometraggio, riprese a cura di Emanuele Praticò e Demetrio Zumbo (CLICCA QUI PER IL VISIONARE IL VIDEO)
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