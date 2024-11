Goletta Verde consegna le ‘5 vele’ a Roccella Jonica

L’equipaggio di Goletta Verde ha consegnato le “5 vele” della Guida Blu di Legambiente e Touring Club al Comune di Roccella Jonica, a testimonianza, e’ scritto in una nota, “che un turismo diverso e’ possibile e che le buone pratiche sono gia’ presenti in questo territorio e vanno soltanto sostenute, valorizzate, replicate e diffuse“. Il riconoscimento e’ stato consegnato a Vincenzo Bombardieri, assessore comunale all’Ambiente. “Il comune calabrese – prosegue la nota – e’ una new entry di quest’anno tra quelli premiati con il massimo riconoscimento da parte di Legambiente e Touring Club Italiano, per aver messo in campo progetti per la tutela e conservazione del territorio, l’abbattimento delle barriere architettoniche per migliorare l’accessibilita’ negli edifici di proprieta’ comunale. Ha, inoltre, potenziato la mobilita’ sostenibile con 8 km di pista ciclabile, con un servizio di bike sharing, numerose aree pedonali e si e’ dotato di vetture ibride e a gpl per ridurre le emissioni“. “Le localita’ premiate con le 5 vele da Legambiente – afferma Lidia Liotta, segreteria Legambiente Calabria – rappresentano l’eccellenza dei distretti del nostro territorio costiero. La qualita’ che fa la differenza e che traccia le linee guida di cio’ che dovrebbe rappresentare il futuro del nostro comparto turistico, capace di garantire occupazione e rilancio dell’economia. Uno scenario positivo, che riesce a coniugare l’autenticita’ e l’identita’ dei luoghi, con la bellezza del mare e della costa, puntando a valorizzare la qualita’ dei servizi e la sostenibilita’ ambientale. Da Roccella Jonica e dagli altri comuni calabresi dove sventolano le vele della Guida Blu si puo’ ripartire per affare che un turismo ed un’economia diversa non solo e’ possibile ma e’ gia’ in corso“.