Goletta Verde unisce idealmente lo Stretto. Scopri il programma completo della tappa reggina!

Dal 1986 ad oggi, ogni estate, la Goletta Verde di Legambiente compie il periplo delle coste italiane per analizzare la qualità del mare e dei laghi, a caccia di inquinamento, punti critici e scarichi fognari non depurati che mettono a repentaglio la salute dei bagnati e quella dell’intero ecosistema, prelevando e analizzando circa 500 campioni d’acqua ed eseguendo su ognuno le analisi previste dalla legge. i risultati delle analisi vengono aggiornati e diffusi in tempo reale, non appena disponibili.Il battello ambientalista, inoltre, propone eventi in ogni tappa per parlare con i cittadini e le amministrazioni di tutte le questioni che influenzano la salute del mare.Il battello di Legambiente è partito dalla Liguria, proseguendo lungo lo stivale toccando Lazio, Campania, Basilicata, le isole maggiori, per giungere il prossimo 19 luglio a Reggio Calabria e fermarsi fino al 21.Sotto il programma completo della tappa reggina.Sabato 19 Luglio 2014 ore 19 – PORTO REGGIO CALABRIA – Banchina Margottini (all’ingresso del Porto di fronte alla Vecchia Capitaneria)GOLETTA SOLIDALE– accoglienza e breve ospitalità a bordo di ragazzi di alcune Cooperative Sociali all’insegna dello slogan “Il mare: un diritto e un’opportunità per tutti”L’Associazione Italiana Persone Down rilancerà l’idea-progetto tesa a favorire la fruizione da parte delle persone con disabilità delle attività sportive (ma anche lavorative) a mare, a cominciare dalla vela. Un altro piccolo, grande traguardo in direzione dell’autonomia.Brevi interventi della portavoce di Legambiente e del comandante della Goletta Verde. Domenica 20 Luglio 2014LA GOLETTA VERDE UNISCE IDEALMENTE LO STRETTOore 9.00 – PORTO DI REGGIO CALABRIApartenza da Reggio Calabriaore 10.00– arrivo a MESSINA AL LIDO NETTUNO (sotto la Madonnina) Conferenza Stampa e accoglienza a cura del Circolo Legambiente dei PeloritaniInterverranno il Sindaco di Messina Renato Accorinti e l’Assessore all’Ambiente Daniele Ialacquaore 11.30– ripartenza da Messina e costeggiando Villa San Giovanniore 13.00– arrivo al PORTO DI REGGIO CALABRIAore 18.30 – CIRCOLO VELICO REGGIO – Lungomare di Reggio CalabriaCAI – FAI – ITALIA NOSTRA – LEGAMBIENTE –TOURING CLUB ITALIANO – WWF “…E ORA LO STRETTO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ”Coordina: Nuccio Barillà (Legambiente)Saluto: Loredana Ierace PieroniIntroduce: Domenico Cappellano (Touring Club)Interventi: Angela Martino (Italia Nostra) Rocco Gangemi (FAI) Beatrice Barillaro (WWF) Antonino Falcomatà (CAI) Piero Idone (Legambiente/WWF Villa San Giovanni) Marcello Mento (Esperto Sindaco di Messina per Progetto UNESCO) Bruno Barbera (ARPACal) Angelo Vazzana (Museo di Biologia Marina) Mimmo Fontana (Legambiente Sicilia)Interventi dei Rappresentanti istituzionali di Calabria e Sicilia e dell’UniversitàL’incontro sarà preceduto dalla cerimonia di consegna delle 5 VELE ai rappresentanti del Comune di Roccella Jonica.Lunedì 21 Luglio 2014 ore 10.30 – PORTO REGGIO CALABRIA – Banchina Margottini (all’ingresso del Porto di fronte alla Vecchia Capitaneria)CONFERENZA STAMPA A BORDO DELLA GOLETTA (a cura di LEGAMBIENTE CALABRIA)