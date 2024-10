Carenza di personale al Gom, Nesci: ‘Situazione insostenibile. Depositata interrogazione’

Il Commissario provinciale FDI di Reggio Calabria, Denis Nesci, investirà della questione la Deputata Wanda Ferro, coordinatrice regionale del partito di Giorgia Meloni. “E’ una situazione insostenibile quella che si sta consumando all’Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria”.

E’ quanto dichiara Nesci.

Anche gli interventi in regime ordinario pertanto hanno sofferto ritardi, dilatando le liste d’attesa sino a 6/7 mesi. Per non parlare delle emergenze che intasano il Pronto soccorso, perché il personale sanitario è costretto a lavorare con pochissime sale e i pazienti sono obbligati ad aspettare ore”.

In un contesto di piena emergenza Covid – continua il commissario provinciale FDI – anche le sale operatorie sono in sofferenza : solo due sono in funzione, perché, come è emerso nelle ultime ore, a causa della doppia apertura della rianimazione, una normale e una covid, il personale si è dovuto sdoppiare.

Il Commissario provinciale FDI di Reggio Calabria critica le mancate scelte del Governo e in particolare il Ministro Speranza.

“Danni irreparabili che il Governo ha perpetrato negli ultimi anni con i Decreti Sanità Calabria e con scelte di commissari, inadeguati ad affrontare la crisi sanitaria della nostra regione. C’è da sottolineare che nel Decreto Calabria BIS, i cui emendamenti presentati da FDI sono stati puntualmente bocciati, esiste il cosiddetto ‘fondo di solidarietà’: si utilizzi quello per poter assumere il personale e assicurare standard di efficienza per poter soddisfare le esigenze di tutela della salute per i cittadini.

Il Ministro Speranza è responsabile delle lungaggini per la scelta del Commissario ad acta, il quale, fino a pochi giorni fa era senza sub commissari, e che per un’oggettiva inesperienza in un settore delicato come quello della Sanità, sta dimostrando tanta irrisolutezza, altrimenti non si spiegherebbe la mancata attuazione di un piano robusto di assunzioni per il GOM”.

