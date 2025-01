Minasi: ‘Il GOM di Reggio si conferma eccellenza nelle patologie cardiovascolari’

“Il Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria si conferma ancora una volta come una punta di diamante della sanità calabrese e italiana . Un recente intervento, condotto con successo su un paziente affetto da una grave endocardite, ha messo in luce l’elevata competenza del team medico guidato dal prof. Fratto e la capacità di affrontare anche le situazioni più complesse”.

La Senatrice della Lega, Tilde Minasi, interviene con una nota sugli ultimi interventi chirurgici conclusi con successo al reparto reggino di cardiochirurgia e sottolinea l’importanza di realtà come il GOM.

Questo risultato non è solo motivo di orgoglio per tutta la comunità calabrese, ma rappresenta una chiara testimonianza dell’impegno, della dedizione e dell’eccellenza di chi opera quotidianamente nel nostro sistema sanitario.”

“L’operazione, che ha richiesto un approccio multidisciplinare e l’utilizzo di tecnologie avanzate, rappresenta un esempio concreto di come la sanità pubblica possa garantire standard elevatissimi di cura, anche nei contesti più difficili.

“Non si tratta però di un caso isolato – evidenzia Minasi – il GOM è stato protagonista di altri importanti traguardi, raggiunti presso le Unità Operative Complesse di Cardiologia e di Cardiochirurgia, dirette rispettivamente da Frank Benedetto e Pasquale Fratto. Grazie all’impegno congiunto di tutta l’équipe del Centro Cuore, il personale medico del Grande Ospedale Metropolitano continua a distinguersi per la sua capacità di essere all’avanguardia nella cura delle patologie cardiovascolari.

“Questi risultati – continua – dimostrano come la Calabria possa essere un modello di eccellenza sanitaria. Il lavoro del GOM , guidato da professionisti di altissimo livello, è la prova concreta che il nostro territorio sa esprimere competenze straordinarie e offrire servizi sanitari di qualità ai cittadini”.

Minasi ha poi voluto sottolineare l’importanza di investire e riconoscere il valore di queste realtà:

“Il GOM rappresenta un pilastro fondamentale per la sanità calabrese. Grazie al lavoro quotidiano dei suoi medici e operatori, siamo in grado di garantire cure di eccellenza direttamente sul nostro territorio, rafforzando la fiducia nei servizi pubblici.

Il lavoro straordinario del professor Fratto, della sua equipe e di tutte le altre menti brillanti che credono nelle potenzialità delle strutture sanitarie regionali, rappresenta non solo un esempio di altissima professionalità e dedizione, ma è anche una testimonianza concreta della capacità di questa terra di costruire un sistema sanitario di eccellenza. Questi risultati ci danno la forza e la determinazione per continuare a lavorare verso un futuro in cui la migrazione sanitaria sia solo un ricordo del passato”.