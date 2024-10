“Gotha” di Claudio Cordova, presentazione alla libreria Laruffa

Oggi pomeriggio presso la libreria Laruffa di Reggio Calabria verrà presentato l’ultimo libro di Claudio Cordova “Gotha – il legame indicibile tra ‘ndrangheta, massoneria e servizi deviati”.

Il libro-inchiesta del giornalista reggino, che si avvale della prestigiosa prefazione del procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, è edito da Paper First, la collana di libri del Fatto Quotidiano.

Leggi anche

PER SAPERNE DI PIU’:

“Gotha” affonda le proprie radici nella storia della ‘ndrangheta, svelando e analizzando i legami con la massoneria, gli ambienti eversivi e il mondo delle Istituzioni. Attraverso un percorso che nasce dagli anni ’60 e che arriva all’attualità, il volume indaga sul lato più oscuro della criminalità organizzata, con l’obiettivo di far emergere il legami con le istituzioni.

La ‘ndrangheta entra prepotentemente (anche se con la capacità di restare sotto traccia) in alcune delle storie più oscure d’Italia: dal tentato Golpe Borghese, alla strategia della tensione, passando per il rapimento di Aldo Moro, fino ad arrivare alla P2, ai traffici di rifiuti tossici e radioattivi e agli attentati contro le istituzioni negli anni ’90.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Fahrenheit 451.