Gotha, De Raho: “La ’ndrangheta è la vera avanguardia dei clan”

Pubblichiamo la prefazione del Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho al libro “Gotha” di Claudio Cordova (PaperFirst).

È ormai un’affermazione comunemente condivisa che la ’ndrangheta è oggi la più potente, ricca e pericolosa delle organizzazioni criminali che operano in Italia e in Europa e che essa ha il suo nucleo essenziale nella provincia di Reggio Calabria o, comunque, in Calabria.

Dalle plurime acquisizioni investigative risulta confermato che la ’ndrangheta occupa ormai stabilmente una posizione di rilievo nel traffico mondiale di stupefacenti e che il crimine organizzato della Calabria è protagonista di una profonda penetrazione sociale ed economica dell’intera regione con crescenti espansioni nel resto d’Italia e in varie parti del mondo.

È una conferma, che non necessita di ulteriori riscontri, in ordine alla pervasiva e incisiva capacità della ’ndrangheta di proiettarsi quale modello criminale di riferimento a livello internazionale, senza privarsi delle proprie originarie tradizioni, risultando adattabile e flessibile nell’infiltrazione in diversi contesti territoriali e sociali, ma, al tempo stesso, particolarmente resistente alle strategie di prevenzione e di contrasto. (…)

La ’ndrangheta ha raggiunto, ormai, la terza (o quarta) generazione e opera sullo stesso piano di qualunque altro soggetto, senza che le siano frapposti ostacoli di sorta nei settori in cui si insedia. Stringe relazioni di potere, esplica la capacità di infiltrazione o condizionamento della sfera politica e istituzionale, esercita l’impresa mafiosa interferendo sul mercato e condizionandone lo sviluppo locale; la ’ndrangheta ha realizzato un sistema complesso, in cui la struttura militare, dedicata al controllo del territorio e alla consumazione di reati tradizionalmente mafiosi, come l’estorsione e l’usura, è servente rispetto a quella economico-imprenditoriale, fatta non solo di imprenditori collusi, ma anche di commercialisti, avvocati, professionisti, che la sostengono, l’agevolano, la consigliano.

La spiccata capacità espansiva, anche su scala internazionale, le modalità di infiltrazione e la notevole forza corruttiva hanno trasformato l’organizzazione calabrese in una dinamica e spregiudicata holding economico-finanziaria. La ’ndrangheta si presenta come mafia innovatrice, capace di modificare le regole basilari della tradizione criminale per affrontare le sfide del futuro dotandosi finanche di una sovrastruttura occulta e riservata formata da una componente elitaria che assicura alla organizzazione l’attuazione dei programmi criminosi anche negli ambiti strategici della politica, dell’economia e delle istituzioni.

GOTHA DI CLAUDIO CORDOVA

(…) Il libro di Claudio Cordova rappresenta il risultato dell’impegno scientifico di ricostruzione dell’evoluzione della ’ndrangheta in modo da diffondere la conoscenza sulla sua capacità di mimetizzazione nella società, in cui si infiltra generando aggregazione in quella parte apparentemente sana, che è al tempo stesso la più pericolosa e responsabile della sua crescita, la borghesia mafiosa, costituita da quella sfera di persone culturalmente strutturate, professionalmente preparate, imprenditorialmente affermate, apparentemente inserite nel percorso legale che, in realtà, integrano lo schermo protettivo, la copertura delle mafie, l’interfaccia rassicurante, che consente l’infiltrazione invisibile dell’economia legale e della società civile.