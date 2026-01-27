Bando Olivicolo in Calabria, oltre 900 domande presentate

"L’ampia partecipazione registrata, con 940 domande presentate –evidenzia l'assessore Gallo – dimostra la volontà delle imprese agricole di investire, innovare e crescere. La Regione è al fianco di queste aziende"

È stata pubblicata la graduatoria in autovalutazione delle domande di sostegno relative all’Avviso “Investimenti Produttivi Agricoli per la Competitività delle Aziende Agricole del Comparto Olivicolo – Intervento SRD01 –”.

L’Intervento SRD01 è previsto dal Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023–2027 (CSR Calabria 2023–2027) e mira a rafforzare la competitività delle aziende agricole operanti nel comparto olivicolo.

Domande pervenute e verifica amministrativa

Complessivamente sono pervenute n. 940 domande. Le istanze ammesse alla verifica amministrativa saranno sottoposte alle valutazioni previste dalla normativa vigente e dall’Avviso pubblico da parte della Commissione appositamente nominata, secondo quanto stabilito dal capitolo 19, punto B, del medesimo Avviso.

Le parole dell’assessore Gianluca Gallo

“Con la pubblicazione della graduatoria in autovalutazione dell’Intervento SRD01 – spiega l’assessore regionale Gianluca Gallo – la Regione Calabria compie un passo concreto nell’attuazione delle politiche agricole del nuovo ciclo della PAC 2023–2027. Parliamo di un intervento strategico che mette a disposizione 50 milioni di euro per sostenere il rilancio e la competitività del comparto olivicolo, una delle colonne portanti dell’agricoltura calabrese e dell’identità produttiva del nostro territorio.

L’ampia partecipazione registrata, con 940 domande presentate, – conclude Gallo – dimostra la volontà delle imprese agricole di investire, innovare e crescere. La Regione è al fianco di queste aziende, accompagnandole in un percorso di ammodernamento strutturale e di rafforzamento competitivo, nel rispetto delle regole e della trasparenza amministrativa”.

Graduatoria e criteri di ordinamento

La graduatoria, disponibile al seguente link, comprende tutte le domande di sostegno pervenute, ordinate in maniera decrescente sulla base dei punteggi attribuiti in autovalutazione dai richiedenti, con indicazione delle domande ammesse alla successiva fase di verifica amministrativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.