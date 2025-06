Città Metropolitana, pubblicata la graduatoria per i differenziali stipendiali 2023

Buone notizie per il personale della Città Metropolitana di Reggio Calabria per il quale si è giunti finalmente alla pubblicazione della graduatoria utile per l’accesso ai differenziali stipendiali anno 2023 nonché alla relativa determina determina (Rg n° 1482) firmata dalla dott.ssa Giuseppina Attanasio. A questa, si aggiunge il via libera per l’erogazione del salario accessorio Cci riguardante specifiche responsabilità /uffici/ procedimenti e servizi, condizioni di lavoro, turnazioni, reperibilità, orario festivo etc, autorizzata con determina 2024 n. 1600.

La Cisl Fp – che formalmente e per le vie brevi si era spesa per sollecitare la definizione dell’iter necessario all’erogazione di tali istituti – ritiene doveroso ringraziare la Dirigente del settore risorse umane e tutto il personale, che hanno mostrato disponibilità e dedizione al fine di venire incontro alle esigenze dei dipendenti completando – in tempi brevi – gli adempimenti previsti per consentire il successivo accredito degli emolumenti agli intermediari.

Numerose sono state, infatti, le istanze pervenute alla Cisl Fp per sollecitare il pagamento del salario accessorio Cci 2024, tanto che non si può non plaudire l’Amministrazione metropolitana – guidata dal VS.dott.Carmelo Versace – per non essere venuta meno alle richieste avanzate da questo Sindacato.

Lo stesso dicasi per la performance/produttività individuale anno 2023, di cui finalmente sono pervenute le schede di valutazione ai settori da parte della Direzione Generale, per l’assolvimento dei relativi adempimenti di competenza.

È chiaro che ancora molto ancora c’è da fare: solo a titolo esemplificativo, si attendono le progressioni verticali in deroga, il cui Regolamento risulta ormai ultimato, ma per le quali si confida nella buona volontà, professionalità ed esperienza degli addetti ai lavori affinché possa essere celere anche l’iter di definizione delle graduatorie con i passaggi di categoria. Con riguardo al regolamento delle progressioni verticali in deroga, trasmesso ai Sindacati e alle RSU il 12 Febbraio 2025, preme sottolineare la scadenza prevista per il 31 dicembre p.v.