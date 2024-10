[GRAFICA] Trapani-Reggina, la probabile formazione amaranto: Marino in panchina?

Si comincia. Parte finalmente la stagione della Reggina, ospite del Trapani nel posticipo atipico di questa prima giornata del girone C del campionato di Serie C. Gli amaranto di Cevoli si presenteranno al Provinciale di Erice con l’obiettivo di cogliere i primi punti stagionali, pur consapevoli della forza della compagine guidata da Vincenzo Italiano.

LE ULTIME – Il trainer ex Renate non potrà contare sul proprio capitano. Diego Conson, infatti, non potrà prendere parte al match, appiedato dalla squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo nel post di Sambenedettese-Cosenza nei play-off dello scorso anno. Fuori dai convocati anche Salandria, alle prese con i postumi di un fastidioso infortunio patito nella coda della preparazione.

LE SCELTE – Davanti a Confente, dunque, spazio a Redolfi e Solini, con Kirwan e Zivkov sulle fasce. Occhio, comunque, allo scalpitante Mastrippolito. Il giovanissimo difensore difficilmente troverà spazio dall’inizio oggi, ma le sue quotazioni, con Cevoli, sono assolutamente da tenere in considerazione. A centrocampo, possibile panchina per Roberto Marino: insieme a Petermann dovrebbero esserci Bonetto e Franchini. Rebus assoluto in attacco: certo del posto Maritato, poi Tulissi e Sandomenico in vantaggio su Emmausso e Ungaro.

