Gran Galà del Molise: ecco i 12 convocati della Calabria
Fip Calabria al Gran Galà del Molise per atleti nati nel 2004: i 12 convocati, con tre atleti della Viola, e lo staff guidato da coach Giuseppe Cotroneo
06 Dicembre 2017 - 09:34 | di Vincenzo Comi
La rappresentativa “Fip Calabria” parteciperà al 7° Torneo Nazionale Gran Galà del Molise, riservato ad atleti nati nel 2004. La manifestazione si svolgerà ad Isernia e Venafro nei giorni 8, 9 e 10 dicembre 2017 e vedrà scendere in campo, accanto ai ragazzi di Calabria, i padroni di casa del Molise, la Basilicata, e la Valle d’Aosta.
Lo staff tecnico della rappresentativa
Il Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì, ha convocato atleti e tecnici. Il Coach è Giuseppe Cotroneo. L’Assistant Coach Anna Fotia mentre il dirigente del Comitato Regionale è Rosario Pirrotta.
Il Preparatore fisico è Valerio Tolomeo.
L’arbitro regionale convocato è il giovane Luigi Bottino. L’Ufficiale di Campo è Francesca Rizzuto.
I convocati della Calabria
I convocati? C’è il capitano della Smaf, Andrea Agosto, Vincenzo Barilà per la Pallacanestro Bagnara, Leonardo De Rito del Cab Cosenza, Vincenzo Giovinazzo e Vincenzo Milano per il Basket Alan Gioia Tauro, Demetrio Scarfò per il Basket Nuova Jolly, Luca Tiberi per l’Abacos Rende,Lorenzo Sontuoso per la Vis, Alessandro Vasta per la Dodaro Basket di Cosenza unici al mini-gruppo Viola con Daniele Campolo,Angelo Messina ed Alessandro Ziino.
ATLETI CONVOCATI
1 AGOSTO ANDREA SMAF CZ
2 BARILA’ VINCENZO A.DIL. BAGNARA
3 CAMPOLO DANIELE VIOLA REGGIO CALABRIA
4 DE RITO LEONARDO CAB COSENZA
5 GIOVINAZZO VINCENZO ALAN B. GIOIA T.
6 MESSINA ANGELO VIOLA REGGIO CALABRIA
7 MILANO VINCENZO ALAN B. GIOIA T.
8 SCARFO’ DEMETRIO NUOVA JOLLY RC
9 SONTUOSO LORENZO VIS REGGIO CALABRIA
10 TIBERI LUCA ABACOS RENDE
11 VASTA ALESSANDRO DODARO BASKET
12 ZIINO ALESSANDRO VIOLA REGGIO CALABRIA
STAFF
PIRROTTA ROSARIO CAPO DELEGAZIONE
PRONESTI’ SIMONA RTT
COTRONEO GIUSEPPE ALLENATORE
FOTIA ANNA AIUTO ALLENATORE
TOLOMEO VALERIO PREPARATORE FISICO
BOTTINO LUIGI ARBITRO
RIZZUTO FRANCESCA UFFICIALE DI CAMPO
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