Gran Galà del Molise: ecco i 12 convocati della Calabria

La rappresentativa “Fip Calabria” parteciperà al 7° Torneo Nazionale Gran Galà del Molise, riservato ad atleti nati nel 2004. La manifestazione si svolgerà ad Isernia e Venafro nei giorni 8, 9 e 10 dicembre 2017 e vedrà scendere in campo, accanto ai ragazzi di Calabria, i padroni di casa del Molise, la Basilicata, e la Valle d’Aosta.

Lo staff tecnico della rappresentativa

Il Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì, ha convocato atleti e tecnici. Il Coach è Giuseppe Cotroneo. L’Assistant Coach Anna Fotia mentre il dirigente del Comitato Regionale è Rosario Pirrotta.

Il Preparatore fisico è Valerio Tolomeo.

L’arbitro regionale convocato è il giovane Luigi Bottino. L’Ufficiale di Campo è Francesca Rizzuto.

I convocati della Calabria

I convocati? C’è il capitano della Smaf, Andrea Agosto, Vincenzo Barilà per la Pallacanestro Bagnara, Leonardo De Rito del Cab Cosenza, Vincenzo Giovinazzo e Vincenzo Milano per il Basket Alan Gioia Tauro, Demetrio Scarfò per il Basket Nuova Jolly, Luca Tiberi per l’Abacos Rende,Lorenzo Sontuoso per la Vis, Alessandro Vasta per la Dodaro Basket di Cosenza unici al mini-gruppo Viola con Daniele Campolo,Angelo Messina ed Alessandro Ziino.

ATLETI CONVOCATI

1 AGOSTO ANDREA SMAF CZ

2 BARILA’ VINCENZO A.DIL. BAGNARA

3 CAMPOLO DANIELE VIOLA REGGIO CALABRIA

4 DE RITO LEONARDO CAB COSENZA

5 GIOVINAZZO VINCENZO ALAN B. GIOIA T.

6 MESSINA ANGELO VIOLA REGGIO CALABRIA

7 MILANO VINCENZO ALAN B. GIOIA T.

8 SCARFO’ DEMETRIO NUOVA JOLLY RC

9 SONTUOSO LORENZO VIS REGGIO CALABRIA

10 TIBERI LUCA ABACOS RENDE

11 VASTA ALESSANDRO DODARO BASKET

12 ZIINO ALESSANDRO VIOLA REGGIO CALABRIA

STAFF

PIRROTTA ROSARIO CAPO DELEGAZIONE

PRONESTI’ SIMONA RTT

COTRONEO GIUSEPPE ALLENATORE

FOTIA ANNA AIUTO ALLENATORE

TOLOMEO VALERIO PREPARATORE FISICO

BOTTINO LUIGI ARBITRO

RIZZUTO FRANCESCA UFFICIALE DI CAMPO