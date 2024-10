Grande attesa per Marco Mengoni live al Palacalafiore

Dopo il grande successo della prima data al Palabam di Mantova e il doppio sold out al Mediolanum Forum di Assago, MENGONILIVE2016 prodotto e distribuito da Live Nation, arriva al Palacalafiore di Reggio Calabria per un attesissimo appuntamento il 30 novembre alle ore 21.00. Il tour, che già alla partenza conta ben 8 tappe completamente esaurite (la prima di Mantova, la doppietta milanese, Rimini, Padova, Roma, Zurigo e Vienna), porterà Marco Mengoni in tutta Italia, per poi sbarcare per la prima volta in Europa con concerti a Francoforte, Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Città di Lussemburgo, Zurigo (sold out), Colonia, Vienna (sold out) e Varsavia.

Questo importante show, a cura di Claudio Santucci per Giò Forma, sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta i brani inediti di MARCO MENGONI LIVE, il progetto discografico del cantautore uscito in tutti negozi di dischi e nei digital store il 25 novembre su etichetta Sony Music. Sarà un racconto degli ultimi due anni da record e includerà tutto il repertorio live diviso in due dischi come i due leg di tour che hanno totalizzato oltre 300mila spettatori.

Due album live e un dvd per fissare nel tempo e nella memoria un viaggio incredibile su due palchi completamente diversi, anch’essi parte integrante dell’evoluzione del progetto e della playlist stessa.

Tra i nuovi brani, oltre a “Onde” e “Se imparassimo” Marco Mengoni presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo Sai che, già certificato disco d’oro, dopo sole quattro settimane dall’uscita.

Prevendite su ticketone.it e nei punti vendita tradizionali.

Per informazioni: www.livenation.it e www.marcomengoni.it

RADIO105 è la radio ufficiale del MENGONILIVE2016.

MENGONILIVE2016, le date:

12 novembre – Mantova (sold out)

14 novembre – Lugano

16 novembre – Milano (sold out)

17 novembre – Milano (sold out)

19 novembre – Conegliano

20 novembre – Rimini (sold out)

22 novembre – Padova (sold out)

23 novembre – Torino

25 novembre – Roma (sold out)

28 novembre – Caserta

30 novembre – Reggio Calabria

02 dicembre – Ancona

04 dicembre – Bolzano

06 dicembre – Francoforte

08 dicembre – Bruxelles

09 dicembre – Amsterdam

11 dicembre – Parigi

12 dicembre – Lussemburgo

14 dicembre – Zurigo (sold out)

15 dicembre – Colonia

18 dicembre – Vienna (sold out)

20 dicembre – Varsavia