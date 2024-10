Grande Ospedale Metropolitano, corso di formazione per ABIO

Il 23 gennaio 2018 avrà inizio un Corso di formazione per aspiranti volontari ABIO che opereranno presso la Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano B.M.M.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione via email entro lunedì 22 gennaio p.v. L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al Corso.

Chi sono i volontari ABIO?

I volontari ABIO sono persone come tutti, che hanno i loro impegni personali, lavorativi, familiari, che hanno scelto di donare il loro tempo per essere al fianco dei bambini malati.

Si tratta di un ruolo delicato, per il quale occorrono una particolare predisposizione e una seria e continua formazione. Al volontario ABIO si richiede pazienza, fantasia e voglia di giocare. Il gioco e il sorriso sono infatti gli strumenti più preziosi della psicologia infantile e sono capaci di mitigare la sofferenza e di alleviare la malattia.

Per diventare volontari ABIO bisogna essere maggiorenni e frequentare un corso di formazione obbligatorio composto di 6 incontri in aula e 60 ore di tirocinio.

Nel primo incontro si illustreranno la struttura, gli scopi, le attività dell’Associazione e i requisiti del volontario ABIO. Al termine dell’incontro informativo gli aspiranti volontari decideranno se frequentare il Corso di formazione.

L’incontro di avvio corso si terrà il giorno. 23 GENNAIO 2018 dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Presso il Centro Studi “A. Spinelli”. dell’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli

(Ospedali Riuniti di RC- I piano, accanto al CUP)

Via Melacrino, 21- Reggio Calabria

Per informazioni e iscrizioni:

– email: formazioneabiorc@hotmail.com – Tel. 3278437087