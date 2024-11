Grande Pic Nic Vegano a Reggio Calabria

Nell’ambito della settimana internazionale vegetariana, che si svolge in tutto il mondo raggruppando + 100 mila persone, più di 1000 associazioni e tantissimi autori e artisti che organizzano in tutta Italia migliaia d’iniziative che offriranno a vegetariani e vegani, ma soprattutto ai non vegetariani, diverse animazioni tra buona cucina, eventi, concorsi, letture e giochi creativi per tutti i gusti.

Anche Reggio Calabria partecipa all’iniziativa e per questo vi invitiamo sabato 3 ottobre dalle 19.00 al Grande Pic Nic Vegano al Lido Comunale a condividere tutti assieme.

A seguire nel mese di Ottobre diverse animazioni da scoprire prossimamente!

Siete Tutti benvenuti! Ognuno porta della frutta , una grande insalata , dei succhi di frutta e uno o piu grandi piatti da condividere 100 % vegetale di preferenza senza glutine.

Vegan 100 % vegetale = zero prodotti di origine animale ( senza pesce, carne , uova , latticini e miele ).

Venite Numerosi a condividere un bel momento sul prato del Lido Comunale e scoprire i vari sapori vegetali più sorprendenti l’uno che l’altro.

Appuntamento al Lido Comunale a partire delle 19:00. Ricordatevi di portare i vostri bicchieri, piatti e posate.

