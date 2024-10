Grande successo per il 1° raduno Vespa Club “Città di Reggio Calabria” – FOTO

Largo alle Vespe. Reggio Calabria invasa dallo scooter diventato negli anni vera e propria icona del bel paese.

E’ stata una bellissima domenica quella appena trascorsa con il raduno nazionale organizzato dal Vespa Club Reggio Calabria che ha visto la presenza di circa 400 partecipanti provenienti da Calabria, Sicilia, Campania e Basilicata. Una magnifica manifestazione per strade e piazze reggine con un’accoglienza vivacizzata da tanto calore umano. Il programma, ben organizzato oltre che dal presidente Vitrioli anche dagli instancabili componenti del direttivo, Cavallo, Caridi, Leonte, Luvarà e Casciano, è stato ricco e variegato: alle 9 scatta il ritrovo con l’apertura delle iscrizioni in Piazza Castello con la consegna dei gadget ed una ricca colazione; alle 10.30 partenza per il giro turistico che si è snodato principalmente nei confini cittadini in un percorso articolato tra il centro storico della città, aree verdi e nelle arterie stradali prospicienti il mare e le spiagge, alla scoperta delle caratteristiche storico architettoniche e la naturale bellezza paesaggistica di Reggio Calabria. Sosta sul Lungomare Falcomatà per assistere al “1° concorso d’eleganza in Vespa – Città di Reggio Calabria” nel quale 12 concorrenti abbigliati in stile vintage hanno portato in passerella i loro gioiellini tanto da rendere un vero e proprio effetto “macchina del tempo”. Rari e bellissimi i modelli che hanno sfilato tra cui una Vespa-Acma 400 (unica autovettura prodotta dalla Piaggio), due vespa sidecar ed una Vespa “U”. Competente ed attenta la giuria composta dal Consigliere Nicola Paris, dal duo Misefari e Battaglia (premiati per i 30 anni di carriera), dal talentuoso imitatore Pasquale Caprì, dall’Avv. Luigi Mamone e dall’esperta vespista Mariella Romeo del Vespa Club Messina. Chi ha vinto…… Naturalmente la Vespa che, come sempre, crea entusiasmo, gioia e positivi apprezzamenti. Alle 13 tutti a pranzo in riva al mare per rifocillarsi ed a seguire premiazioni ed intrattenimenti.

Il Vespa Club Reggio Calabria si è riaffiliato al Vespa Club d’Italia nel 2015 ma in realtà è presente sul territorio sin dagli anni ’50. Tante e di prestigio le manifestazioni organizzate nel corso dei decenni; tra le tante la finale di Coppa Italia di Gimkana del 1959, la 1000 Km. Vespistica del 1969, l’Eurovespa del 1982, la Giornata della Vespa del 2016. Il Club, in coerenza con le peculiarità del gruppo, si prodiga nel partecipare attivamente con i propri 150 affiliati ad eventi organizzati dai Vespa Club sul territorio nazionale, sponsorizzando orgogliosamente le proprie iniziative ed il nome della città di Reggio Calabria.