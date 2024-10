Successo per Bungaro al LSS Theatre di Polistena

Sul palco Bungaro con i suoi musicisti nel “MAREDENTRO LIVE”, lo spettacolo attraverso cui il cantautore con un repertorio ricco e raffinato ha raccontato in chiave acustica il suo lungo percorso artistico impreziosito negli anni da voci italiane e internazionali, come quelle di Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Malika Ayane, Marco Mengoni, Giusy Ferreri, Eros Ramazzotti e Francesco Renga che al prossimo Festival di Sanremo porterà un pezzo di Bungaro che la canterà nella serate dei duetti con Renga.

In un LSS Theatre completamente SOLD OUT Bungaro, senza mai perdere la sua poetica evocativa, ha presentato i brani dell’omonimo disco Maredentro con qualche nobile incursione dal passato, accompagnato da una band straordinaria con Antonio Fresa al pianoforte, Marco Pacassoni al vibrafono, percussioni e batteria, e Antonio De Luise al contrabbasso.

«Sono un uomo del Sud ed amo veramente la Calabria, questa terra che inizialmente è diffidente, ma quando ti abbraccia non ti tradisce – ha detto Bungaro sul finale di un concerto colmo di sentimento e note che hanno spaziato fra diversi generi, ma sempre in un’intensa armonia di grandi musicisti e ha aggiunto – Proteggete questo teatro meraviglioso, prezioso per la musica».

Lo spettacolo tornato in Italia dopo essere stato presentato la scorsa settimana con successo a Londra, ha trovato l’altissima qualità dell’audio del LSS Theatre, che vanta la migliore sonorizzazione nell’intero sud Italia, grazie all’esperienza della LSS Advanced Speakers Systems (azienda calabrese che opera a livello globale progettando e realizzando sistemi di diffusione sonora innovativi per il mondo dell’audio professionale) e all’entusiasmo dell’Associazione “Volume APS” nata per promuovere, aggregare e diffondere arte, cultura, musica, tecnologia, food e tradizione in Calabria.

«Dove – afferma il presidente Gaetano Laruffa – abbiamo deciso di restare per costruire, perché è da qui che vogliamo partire per incontrare interessi e tendenze comuni. La nostra missione è il raggiungimento di un livello tecnico e sociale dall’alto contenuto qualitativo tale da costituire un punto di riferimento internazionale in cui l’evento non sia solamente uno spettacolo culturale ma un momento di emozionante interiorità».

Dopo la prima serata di ieri, la programmazione artistica del LSS Theatre di Polistena con il suo impianto audio LSS estremamente performante, ripresa e missaggio analogico su 48 canali e registrazione multitraccia 32 canali digitale, accoglierà altri quattro appuntamenti (fino al 15 marzo), che vedranno sul palco il talento calabrese della chitarra battente del Loccisano TRIO, Urban Strangers, Israel Varela “The Labyrinth Project” e Xantonè Blacq & Band.

Un servizio culturale e musicale dunque di grande valore per tutto il territorio, che sarà unito dalla bellezza di un teatro che ha la capacità di inghiottire lo spettatore fra le vibrazioni di un suono pulito che rimane nella memoria.