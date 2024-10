Grande successo per la Start Cup Calabria. Vince un medicinale alla cipolla di Tropea

Un altro, il nono, grande successo per la Start Cup Calabria che ha assegnato la vittoria a “Ry GoldZip”, che ha ideato una nuova crema per le ulcere da diabete. Un nuovo ibrido molecolare ottenuto con gli scarti della cipolla rossa di Tropea e acido ianuronico, ad uso topico. Rispetto ai prodotti farmaceutici già sul mercato, non dà resistenza batterica né allergia o prurito

Svoltasi nei suggestivi ambienti del Castello Murat di Pizzo, la finale della competizione di idee d’impresa innovative, organizzata da Università della Calabria, Università Magna Graecia, Università Mediterranea e CalabriaInnova, ha decretato il secondo posto per “GreenMo”, produzione di superfood fresco tramite cialde, e il terzo per “Biopharma membrane technologies”, membrana ad alta efficienza per il settore farmaceutico.

A deliberare i primi tre vincitori della Start Cup Calabria una giuria di esperti, imprenditori, venture capitalist, giornalisti di settore e rappresentanti istituzionali che ha avuto l’importante compito di esaminare le 11 idee di business finaliste.

Per primo classificato un premio in denaro di 5mila euro oltre al “Premio Speciale Studio Rubino”, dello studio legale Rubino appunto, del valore di 4.000 euro consistente in un pacchetto servizi integrato di consulenza in proprietà industriale per il deposito di una domanda di brevetto italiano. Premio da 3mila euro per il secondo classificato e 2mila per il terzo.

Il Premio Speciale NTT DATA OPEN INNOVATION è stato assegnato, invece, a “Smart Mobility Lab”, dispositivo per l’ottimizzazione del funzionamento dei semafori basato su smartphone e big data. E il Premio Speciale “One Ticket Heroes” a “GreenMo”.

I primi tre classificati della business plan accademica accederanno alla finale nazionale del PNI, il Premio Nazionale per l’Innovazione, che si svolgerà a Napoli dal 30 novembre all’1 dicembre 2017.

Fonte: Ufficio stampa Start Cup Calab