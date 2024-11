Grande successo per l’apertura DEAfest2014 a Villa Mesa di Calanna di venerdì 1 agosto. Grande attesa per il trekking e la tappa di Calanna.

E’ stata una partenza entusiasmante, con un flusso di pubblico che fin dalle prime ore della serata ha cominciato a riempire la grande piazza della frazione Villa Mesa di Calanna a sancire per la prima tappa del DEsfest 2014 un successo oltre ogni aspettativa. Il Concerto di apertura dei TaranProject di Mimmo Cavallaro e Cosimo Papandrea ha richiamato appassionati nuovi e fedelissimi del Festival per una serata all’insegna della musica coinvolgente, che ha fatto ballare la piazza fino a tarda notte. Il concerto ha avuto inizio alle 22,30, preceduto dall’annullo filatelico in piazza di Poste Italiane ed è andato avanti fino a oltre l’una e mezza di notte, con il pubblico che ha aperto le danze fin dai primi brani della band. Soddisfazione pertanto per la direzione del Festival e per l’amministrazione di Calanna, che ha profuso un impegno significativo concretizzatosi in un’organizzazione impeccabile.Al termine della serata l’amministrazione comunale ha ringraziato la Provincia per il sostegno concesso all’organizzazione del Festival e premiato con una targa ricordo il consigliere delegato al turismo e spettacolo Francesco Cannizzaro per aver voluto con tenacia il DEAfest tra i grandi eventi della Provincia di Reggio Calabria. Ora il testimone passa al primo dei trekking in programmazione che domenica 3 Agosto porterà appassionati a scoprire il bellissimo tracciolino lungo la costa viola (programma e info al sito www.lacartiera.org), per poi puntare sulla seconda tappa di mercoledì 6 agosto che vedrà il DEAfest nella tradizionale location di Calanna, dove protagonista sarà l’isola grecanica della città metropolitana di Reggio Calabria. Il programma prevede dalle ore 18,00 l’inaugurazione della Mostra fotografica, L’area dei greci di Calabria della provincia di Reggio Calabria, A cura di Associazione “I Chora” di Bova. Alle 19,00 sarà la prima della rassegna di proiezioni Visioni dalla citta’ metropolitana, con il cortometraggio “L’area grecanica del Parco Nazionale dell’Aspromonte”, a cura di Parco Nazionale dell’Aspromonte, al quale farà seguito l’incontro “natura, cultura, identita’ – La fruizione turistica nella Citta’ Metropolitana di Reggio Calabria, al quale prenderanno parte Domenico Romeo, Sindaco di Calanna, Salvatore Mafrici, Sindaco di Condofuri; Pietro Fallanca, Sindaco di Cardeto; Antonio Domenico Principato, Sindaco di Staiti; Alessandra Maniaci, Dip. PAU UNIRC; Gianfranco Marino, Responsabile comunicazione Rotary Club Area Grecanica; Carmelo Nucera, Circolo Apodiafazi e Francesco Cannizzaro, Consigliere delegato a Turismo e Spettacoli della Provincia di Reggio Calabria.Dalle 21 sarà la grande enogastronomia del Festival ad avviare la programmazione, con VIII Edizione della sagra “Panza china fa cantari’” – Prodotti e sapori della Vallata del Gallico, a cura della pro-loco di Calanna, che presenterà tra l’altro il piatto omaggio all’area Grecanica, la “Lestopitta”. Chiuderà, alle 22,30, il concerto dei CUMELCA, uno dei gruppi storici dell’Ara Grecanica. Ipnotica e infaticabile, la musica dei “Cumelca” farà ballare il grande pubblico del DEAfest nello straordinario contesto panoramico del Belvedere di Calanna. Lo Stretto e l’Area Grecanica si abbracciano al ritmo della grande musica tradizionale