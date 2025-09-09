Grande successo per l’estemporanea di pittura “Pennellate di Comunità” nei borghi reggini

Le vie e le piazze dei borghi si sono trasformate in una tela a cielo aperto, con opere realizzate dal vivo e ispirate al tema della comunità e dell’appartenenza

Colori, arte e comunità hanno animato i borghi collinari reggini in occasione dell’estemporanea di pittura “Pennellate di Comunità”, che si è svolta domenica 7 settembre a Cataforio, San Salvatore, Mosorrofa, Cannavò e Riparo di Cannavò.

L’iniziativa rientra nel progetto “R-Estate nei borghi: Scene, suoni e sapori”, promosso da APE Reggina APS ASD, guidata da Don Giovanni Gattuso, in collaborazione con Chorus Cristi, Associazione Attivamente, Pro Loco San Salvatore, Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo-Cannavò, Oratorio Sant’Agata e con il cofinanziamento del Comune di Reggio Calabria. Responsabile del progetto è stata Mattia Angela Branca, che ha curato l’organizzazione con attenzione e professionalità.

La manifestazione si è svolta anche nel segno del mese che la Chiesa dedica alla Custodia del Creato come Casa Comune, un tempo di riflessione spirituale e civica sul rispetto per l’ambiente, i territori e le relazioni. Numerosi artisti, provenienti non solo da Reggio ma anche dalla provincia e da Vibo Valentia, hanno preso parte alla giornata con l’obiettivo di celebrare l’arte come strumento di aggregazione sociale.

Le vie e le piazze dei borghi si sono trasformate in una tela a cielo aperto, con opere realizzate dal vivo e ispirate al tema della comunità e dell’appartenenza. Un’esperienza che ha permesso al pubblico di assistere alla nascita di dipinti unici, scoprendo tecniche e stili differenti.

La giuria, composta da esperti del settore artistico e culturale tra cui la direttrice del Museo Diocesano Lucia Lojacono, il presidente de “Le Muse” Giuseppe Livoti e docenti dell’Accademia di Belle Arti, ha selezionato le opere vincitrici. La premiazione si è svolta presso il Centro Ricreativo San Nicola a Cannavò, alla presenza di Don Giovanni Gattuso e Monsignor Antonio Morabito, che ha rimarcato il valore sociale e spirituale dell’evento.

A conquistare il primo posto è stato Ercole Forte Braccio di Vibo Valentia con l’opera “Cannavò”, seguito da Francesco Mangialardi con “Vista Cannavò” e da Domenico Meduri di Reggio Calabria con “Ricordi di San Salvatore”.

A completare la classifica Gregorio Procopio con “Ritagli di San Salvatore” e Raffaella Polifroni con “Mosorrofa in festa”. Ai cinque classificati sono stati assegnati premi in denaro, mentre tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato e le opere entreranno a far parte del patrimonio artistico di APE Reggina, a disposizione per future attività di promozione e solidarietà.

La giornata si è chiusa in un clima di festa con crespelle calde, musica, balli e karaoke, trasformando la premiazione in un momento di condivisione. “Pennellate di Comunità” ha così lasciato un segno importante, contribuendo a valorizzare i borghi reggini e a rafforzare il senso di appartenenza della comunità.