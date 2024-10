Grandi eventi, musica, sport, teatro e cultura per l’Estate 2017 di Cittanova

È già partito il ricco programma di eventi che l’Amministrazione comunale di Cittanova, guidata da Francesco Cosentino, ha realizzato per l’Estate 2017 avvalendosi, anche quest’anno, del prezioso contributo delle associazioni e delle organizzazioni presenti sul territorio. Sport, teatro, musica, ma anche attualità e grandi eventi caratterizzeranno i mesi di luglio, agosto e settembre all’insegna della cultura e dell’intrattenimento.

Sono già partiti il torneo di Calcio a cinque, organizzato dall’Asd Edilferr Cittanova C5 a Piazza San Rocco fino al 9 agosto, e il Torneo di bocce organizzato dal Circolo bocciofilo Carlo Ruggiero all’interno della Villa comunale (fino al 31 agosto).

Questa sera, giovedì 20 luglio, Cittanova sarà animata dalla rassegna degli Artisti di strada: trampolieri alati, statue viventi, giochi di Fuoco, giocoleria circense e musica a cura dell’Associazione culturale “Il Mondo di Ugo” animeranno, a partire dalle ore 21.30, Piazza Calvario, la Villa Comunale e Piazza San Rocco. Uno dei protagonisti assoluti dell’Estate di Cittanova sarà il Teatro, con altre spettacolari esibizioni di artisti di strada tra luglio e agosto e la rassegna Teatro Estate, II edizione, a cura dell’associazione Laboratorio Teatrale “La Bottega del Sorriso”, sempre tra luglio e agosto.

E, ancora, ricchissima l’Estate bambina di Cittanova, con il Cinema sotto le stelle, laboratori, giochi, magie, musica, teatro dei burattini e tanto altro per rendere indimenticabili le vacanze dei più piccoli, a cura delle associazioni “Il Presepe” e “Il Mondo di Ugo”.

Non mancheranno anche questa estate i Grandi eventi, a partire dalla Festa nazionale dello Stocco, organizzata dalla Pro Loco, che sabato 12 agosto avrà come protagonista una star della musica italiana e internazionale: Loredana Bertè. Non mancherà ovviamente il grande ristorante all’aperto che ogni anno attira migliaia di persone per degustare lo stocco, prodotto simbolo di Cittanova, cucinato in tante varietà e declinazioni.

Ma i grandi eventi partono da luglio con BookToPlay, la rassegna culturale organizzata dall’associazione culturale Incroci, che per tre serate consecutive, 28, 29 e 30 luglio, vedrà alternarsi, nell’ordine, personalità del calibro di Gerardo Sacco, Nicola Gratteri e Antonio Padellaro.

Sempre Piazza San Rocco (con Via Grimaldi), il 10 agosto, farà da cornice alla VIII Sagra del cinghiale organizzata dall’associazione Cacciatori Cinghialai Team Solengo, mentre il 18, 19 e 20 agosto Piazza Calvario ospiterà un altro evento molto atteso: Tradizionandu Etnofest 2017, organizzato dall’associazione culturale Lato 2. Dall’1 al 3 settembre, inoltre, la Villa Comunale, il Teatro Comunale e il Polo della legalità ospiteranno le attività del Villaggio Ecologico Piana Eco Festival – III edizione, a cura dell’associazione culturale Ecopiana.

Non è ovviamente possibile citare tutti gli eventi: il calendario completo potrà essere scaricato sul sito istituzionale del Comune di Cittanova (comune.cittanova.rc.it) e su cittanovagentile.org.