Grandissimo successo di APAR al MArRC con i Bronzi di Riace e il Bergamotto – FOTO

Fine settimana ieri al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria al “profumo di Bergamotto di Reggio Calabria”, con il primo degli eventi per celebrare il 2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale, dichiarato anche Anno del Cibo Italiano dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali insieme al Ministero per le Politiche Agricole e Alimentari e del Turismo.

Sulla favolosa terrazza con lo splendido scenario dello Stretto, in compagnia del Centro Internazionale Scrittori della Calabria, si é tenuta la conferenza dello storico Pasquale Amato su “Il Bergamotto di Reggio Calabria e i Bronzi di Riace” due eccellenze mondiali di Reggio città metropolitana. La serata svoltasi nell’ambito del programma “Notti d’Estate al MArRC” e giunta alla terza edizione, si colloca in un programma di valorizzazione avviato nel 2016 tra il direttore del Museo Carmelo Malacrino e il professore Amato, membro del Comitato scientifico del CIS e docente all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, per fare conoscere e promuovere due “eccellenze identitarie reggine”, testimoni della cultura calabrese e della storia mediterranea: il bergamotto di Reggio Calabria e i Bronzi di Riace.

Grandissima affluenza di visitatori , che dopo una breve introduzione del direttore del Museo hanno potuto assistere alla breve ma importantissima conferenza del prof Amato che ha ribadito e spiegato ai presenti l’importanza della giusta denominazione del Bergamotto di Reggio Calabria senza ma e senza se, senza omissioni, così come i Bronzi di Riace che devono essere il volano di uno sviluppo delle microeconomia locali.

Per concludere la serata “in dolcezza”, l’Associazione Pasticcieri Artigiani di Reggio Città Metropolitana (APAR) ha offerto un assortito buffet di dolci caratterizzati con le note del prezioso agrume facendo degustare alle oltre 500 persone in fila ordinata le prelibatezze create dai maestri che confermano ancora una volta di essere la terza eccellenza in questione, pubblicizzando per l’occasione SCIRUBETTA , il primo festival del gelato artigianale che si svolgerà sul lungomare a Reggio nel periodo dalla festa patronale che mira ad essere nei prossimi anni ulteriore motivo di sviluppo per la nostra Reggio.