Granillo, Tribuna Est: Il DG Gianni è fiducioso e parla anche del sogno Curva Nord…

Il direttore Andrea Gianni è intervenuto ai microfoni di Reggina Tv al termine della riunione con la Commissione provinciale per l’apertura della Tribuna Est. Queste le sue parole: “Sono fiducioso e ringrazio per la disponibilità la Commissione di Vigilanza che ha risposto al nostro invito in un giorno particolare. E’ andata bene, aspettiamo adesso il parere del GOS di domani ma si è orientati verso l’apertura totale del primo e del terzo settore, mentre per il secondo dovrebbe essere riservato solo agli abbonati, essendoci un problema di numerazione sui seggiolini.

Ma parliamo comunque di 7200-7300 posti disponibili per i nostri tifosi. Ho riscontrato da parte del Comune di Reggio una disponibilità totale. Vorrei ringraziare pubblicamente l’assessore Muraca, il sindaco e tutti gli assessori. Si sta cerando di risolvere tutte quelle ataviche problematiche che ci potranno consentire di rendere il Granillo più accogliente e l’apertura della Curva Nord, dedicandola al sociale. Per esempio alle scuole, i settori giovanili, occuparla da tutti coloro che possono essere i tifosi del domani. Spero ciò avvenga il prima possibile”.

