La Reggina su Sky Sport. German Denis è anche questo

Un servizio speciale curato dal collega Bruno Palermo, per raccontare la nuova sfida di due grandi attaccanti argentini. Maxi Lopex al Crotone, German Denis alla Reggina.

Due giocatori già conosciuti all‘Italia calcistica per i trascorsi soprattutto nella massima serie. Denis, che con ogni probabilità farà il suo esordio assoluto con la maglia amaranto domenica pomeriggio, ha speso parole di elogio per la città, la società, i tifosi: “Sono rimasto affascinato dal progetto e dalle ambizioni del presidente. Questa è una piazza che ha una storia, avendo fatto diversi campionati in serie A.

Tutti mi ricordate i tre gol segnati contro la Reggina, la mia unica tripletta in Italia. Adesso dico che tanti altri gol spero di farli con questa maglia per portare la società e la città dove meritano“.

