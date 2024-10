Reggina-Bisceglie, la curva Sud protesta: 45 minuti di silenzio

Il calore, la passione e l’incitamento sempre mostrato dalla Curva Sud (compresa l’ultima uscita contro la Cavese) mancherà per 45 minuti nel prossimo impegno della Reggina al Granillo, contro il Bisceglie.

Attraverso un comunicato infatti, la Curva Sud As Reggina 1914 dichiara che per il primo tempo non saranno esposti striscioni o bandiere, oltre al silenzio che accompagnerà dunque i giocatori in campo.

La motivazione dello sciopero è da ricercarsi, si legge nel comunicato, nei recenti DASPO emessi nei confronti di due giovani tifosi amaranto. ‘Siamo ultras e non criminali’, conclude il comunicato della Curva Sud.