Granillo: al via i lavori. Primi interventi su panchine e Curva Nord (foto)

Senza perdere un attimo di tempo la ditta Pellicanò ha iniziato i lavori di riqualificazione dell’Oreste Granillo.

Risoluzione delle problematiche che da troppo tempo si trascinano e per alcune di esse la necessità di intervenire al fine di ottenere l’agibilità e quindi la possibilità di poter disputare sin dall’inizio della prossima stagione le partite in casa per la Reggina. Interventi anche di natura strutturale come il rifacimento dei bagni, l’allargamento delle panchine (vedi foto), il riposizionamento dei seggiolini in Curva Nord, riqualificazione degli spogliatoi per atleti, staff tecnici ed arbitri e la sistemazione dell’impianto idrico. Discorso a parte per la postazione Var.

I tempi di consegna delle opere entro e non oltre i 90 giorni, il costo è quantificato in 250mila euro circa. I fondi sono stati tratti dalla concessione dei Patti del Sud per la città di Reggio Calabria.

Il delegato allo sport del comune di Reggio Calabria ha dichiarato che, qualora vi fosse l’opportunità, si interverrà anche nel settore di Curva Sud per la sostituzione dei seggiolini.