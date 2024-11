Reggio si prepara ad ospitare Grease. Pegna: ‘Uno spettacolo per tutta la famiglia’

Rock’n’roll, giubbotti di pelle e sogni giovanili. Impossibile che questi tre elementi non conducano la vostra mente ad un’unica cosa: Grease.

Il Teatro Cilea di Reggio Calabria sarà il palcoscenico di due serate imperdibili, il 25 e 26 novembre, pronte a far vibrare la città con musica, energia e tanto divertimento con il musical più amato di sempre.

Grease: un cult intramontabile

Con oltre 50 anni di successi, Grease è il musical che ha fatto innamorare generazioni intere, una storia di amori estivi e amicizie scolastiche che si intrecciano al ritmo di hit leggendarie come You’re the One That I Want e Summer Nights. E chi può resistere all’energia contagiosa di Greased Lightnin’? Questa è la magia che ci aspetta al Teatro Cilea.

A raccontarla, ai microfoni di CityNow, è stato il promoter ed organizzatore dell’evento Ruggero Pegna:

“Uno spettacolo per tutta la famiglia, un invito a lasciarsi trasportare in un vortice di musica e danza che coinvolgerà spettatori di tutte le età”.

Un cast pronto a conquistare il pubblico

“Grease è uno spettacolo che non ha bisogno di presentazioni. È leggero, coinvolgente e pieno di energia! Le sue canzoni sono un patrimonio collettivo: chi non le ha mai cantate o ballate? Con un cast di 18 artisti straordinari, tra cui Eleonora Buccarini nel ruolo di Sandy e Tommaso Pieropan nei panni di Danny, il Teatro Cilea si trasformerà in una grande festa. Prepariamoci a ballare sulle poltrone!”.

Grease non è solo uno spettacolo: è un’esperienza. Il ritmo irresistibile, le coreografie mozzafiato e i costumi colorati vi faranno dimenticare la realtà per due ore di pura magia. È l’occasione perfetta per una serata in famiglia o con gli amici.

Se siete pronti a immergervi in un turbine di emozioni, non aspettate oltre: i biglietti stanno andando a ruba, e non vorrete perdere l’appuntamento che sta per far brillare Reggio Calabria.

Informazioni e biglietti

Non lasciate che Grease scivoli via come un’estate. Prenotate subito i vostri posti! I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Cilea e su TicketOne, CLICCA QUI.

Lasciatevi conquistare dall’entusiasmo travolgente di Grease. Sarà una festa, una celebrazione e un’occasione per vivere l’energia dello spettacolo più amato di sempre. Non mancate!