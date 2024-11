Green Expo Soverato, la prima fiera calabrese dedicata al mondo ecosostenibile

Ecoplanner presenta Green Expo Soverato 2016, la prima fiera calabrese dedicata al mondo ecosostenibile .

Green Expo si terrà in una location d’eccezione: l’area di archeologia industriale exCOMAC, sullo splendido lungomare di Soverato, nel cuore della Costa degli Aranci. Una struttura di 1500mq completamente industriale, composta da uno spazio interno delimitato da mura alte oltre 4 metri, uno spazio esterno laterale all’edificio, un’aiuola e una corte esterna all’ingresso principale.

La fiera – in cui esporranno aziende, produttori, commercianti, artigiani e associazioni ambientaliste no profit – sarà un ampio contenitore di food & beverage, turismo sostenibile, cosmesi naturale e biologica, piante & fiori, artigianato e design sostenibile, bio architettura, associazioni di settore.

E inoltre: green speech in cui gli espositori potranno raccontarsi al pubblico, workshop tematici per adulti e bambini e un bosco sensoriale.

Un’immersione nel mondo delle numerose eccellenze green in un territorio pronto ad aprire una nuova strada verso il suo sviluppo. Green Expo 2016 vuole dare spazio e visibilità alla Calabria sostenibile nei suoi aspetti più interessanti, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere gli attori di un mercato in fortissima crescita e dal grande impatto sociale.

chi siamo

ecoplanner

ecoplanner promuove il green life style attraverso l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di eventi ecosostenibili e un programma education focalizzato su arte e architettura. ecoplanner protegge la biodiversità, l’acqua, l’aria e le risorse del suolo riusando, riciclando e minimizzando l’impatto ambientale perché crede in quello che fa e lo fa per un futuro migliore, sano, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e di chi lo vive: è dalla Terra che parte tutto.

exCOMAC

exCOMAC è un progetto dell’Associazione Superbo, in collaborazione con il Comune di Soverato, che punta alla riqualificazione di uno spazio urbano vuoto e decadente, dandogli valore grazie a contenuti creativi e innovativi. Dal 1 luglio al 1 settembre questo spazio torna a vivere attraverso mostre, installazioni, performance, una rassegna musicale, un green expo, uno street food festival e un market place. Un polo culturale e d’intrattenimento unico nel suo genere per il territorio calabrese, che ospita al suo interno esperienze di rilievo internazionale e nazionale.

