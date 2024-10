‘Non accendete fuochi’: l’appello delle Guide del Parco Aspomonte

Ferragosto è alle porte, ma se c’è una cosa che i calabresi dovrebbero, di certo, evitare di fare è accendere fuochi per le grigliate. L’appello, ancora una volta, arriva dalle guide del Parco Aspromonte.

Leggi anche

L’appello delle Guide del Parco Aspromonte

“Crediamo sia importantissimo in questo momento attivare tutte la azioni utili ad evitare di aggravare la situazione e sovraccaricare l’emergenza già in atto.

Per cui NON ACCENDETE FUOCHI per alcun motivo, anche per le grigliate, né per pulizia né altro.

Gli incendi possono innescarsi anche per cause accidentali ed in questo momento occorre ridurre al minimo il rischio di sovraccaricare l’emergenza.

Anche un piccolo focolaio può essere un problema adesso.

In questo momento ci sono squadre che lottano con tutto ciò che hanno (anche solo con una pala) per affrontare gli incendi. Non smetteremo mai di ringraziarli e non dobbiamo assolutamente contribuire a non vanificare i loro sforzi.

Rinunciate alle grigliate se amate la montagna”.