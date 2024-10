Il Gruppo Callipo sostiene la canditura di Tropea a ‘Capitale Italiana della Cultura 2021’

Il Gruppo Callipo sostiene attivamente la candidatura di Tropea a “Capitale Italiana della Cultura 2021”, un’occasione unica per la Calabria che merita il contributo e il supporto di tutti coloro che amano questa terra. Ed è un amore forte e imprescindibile quello che lega Callipo al territorio, un doppio filo ricorrente in ogni azione e strategia messa in atto dall’azienda in 107 anni di storia.

“Abbiamo accolto subito con favore ed entusiasmo questa candidatura aderendo al Comitato promotore che riunisce rappresentanti pubblici e privati verso un unico obiettivo, il progetto Tropea2021. La Perla del Tirreno ha tutte le carte in regola per ottenere questo riconoscimento; una destinazione conosciuta e amata in tutto il mondo, perfetta sintesi del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale che contraddistingue la nostra Regione ”, dichiara l’Amministratore Unico e Cavaliere del Lavoro Pippo Callipo.

Un sostegno che per Callipo non è solo una scelta di cuore ma anche di responsabilità verso il territorio che rappresenta il filo conduttore di tutte le attività del Gruppo e la volontà aziendale di far conoscere il bello e il buono che questa terra offre.

Ne sono un esempio il Popilia Country Resort, che coniuga la bellezza paesaggistica al senso di ospitalità calabrese, la Gelateria Callipo, nata per esportare in tutto il mondo la tradizione gelatiera di Pizzo, il brand Callipo Dalla Nostra Terra lanciato nel 2016 per valorizzare le eccellenze del territorio come la cipolla rossa di Tropea, il bergamotto, la ‘nduja di Spilinga e il peperoncino.

A conferma di ciò tutte le aziende del Gruppo Callipo contribuiranno con i propri canali di comunicazione a promuovere la candidatura di #Tropea2021. Inoltre il logo del sostegno alla candidatura di “Tropea Capitale Cultura 2021” viaggerà insieme al prodotto icona del brand Callipo, sarà infatti inserito sul packaging del cluster Tonno all’olio di oliva 3x80gr distribuito in Italia e nel mondo.