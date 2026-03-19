Reggio, Metrocity e UNAR insieme per l’evento ‘Guardiamo oltre il pregiudizio’
Piazza Italia sarà lo scenario per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. Ospite d’eccezione l’artista Danny Mendez
19 Marzo 2026 - 09:44 | Comunicato Stampa
In occasione della XXII Settimana d’azione contro il razzismo, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali) hanno promosso l’evento ‘Guardiamo oltre il pregiudizio’. Un evento dedicato alle scuole superiori di II grado per riscoprire il valore dell’accoglienza attraverso il linguaggio e la creatività.
Sabato 21 marzo dalle ore 9.00, Piazza Italia sarà lo scenario perfetto per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, e dalla volontà di promuovere tra le giovani generazioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria una riflessione profonda sul valore del linguaggio come strumento di coesione sociale e di contrasto ad ogni forma di discriminazione.
L’appuntamento sarà aperto dal Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, e vedrà la partecipazione del Sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, del Direttore Generale dell’Unar Mattia Peradotto e del Consigliere metropolitano delegato Giuseppe Marino.
Una giornata di festa allietata dalla presenza di un’ospite d’eccezione, l’artista Danny Mendez e dalla Radio Studio 54 Network, che trasmetterà l’evento in diretta e radiovisione.
La manifestazione, curata dal Settore 7 (Inclusione – Sport – Politiche Sociali) della Città Metropolitana, in collaborazione con SVI.PRO.RE e l’Istituto Alberghiero IPALB TUR, è patrocinata dal Comune di Reggio Calabria e dalle associazioni di pasticceri ‘Apar’ e ‘Conapit’, ed avrà per titolo “Spelling Rights: le parole che uniscono” e “Sweet Integration – Mani in Pasta, Cuori Insieme”.
Un giorno di integrazione e pasticceria interculturale
Un’intera giornata dedicata all’integrazione, alla condivisione di tradizioni e saperi, e soprattutto alla scoperta della pasticceria interculturale, con l’obiettivo di creare un percorso educativo dinamico volto a riscoprire le “Parole del Rispetto”, attraverso la manualità e il gusto, che la contaminazione tra materie prime locali e influenze internazionali produce.
“Spelling Rights: le parole che uniscono” e “Sweet Integration – Mani in Pasta, Cuori Insieme – Lab di pasticceria interculturale” ambisce a diventare un appuntamento annuale di riferimento per la Città Metropolitana: un laboratorio a cielo aperto dove le scuole, le istituzioni e la comunità civile collaborano per costruire un “Dizionario dell’Inclusione” vivo, partecipato e rivolto al futuro.
“Un appuntamento – ha spiegato il sindaco facente funzioni Carmelo Versace – che dimostra la sensibilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria sulle tematiche dell’accoglienza e che vede il nostro ente in prima linea nel rapporto con le scuole e le associazioni di categoria rispetto ad attività da costruire insieme”.