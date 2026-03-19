Reggio, Metrocity e UNAR insieme per l’evento ‘Guardiamo oltre il pregiudizio’

In occasione della XXII Settimana d’azione contro il razzismo, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali) hanno promosso l’evento ‘Guardiamo oltre il pregiudizio’. Un evento dedicato alle scuole superiori di II grado per riscoprire il valore dell’accoglienza attraverso il linguaggio e la creatività.

Sabato 21 marzo dalle ore 9.00, Piazza Italia sarà lo scenario perfetto per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, e dalla volontà di promuovere tra le giovani generazioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria una riflessione profonda sul valore del linguaggio come strumento di coesione sociale e di contrasto ad ogni forma di discriminazione.

L’appuntamento sarà aperto dal Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, e vedrà la partecipazione del Sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, del Direttore Generale dell’Unar Mattia Peradotto e del Consigliere metropolitano delegato Giuseppe Marino.

Una giornata di festa allietata dalla presenza di un’ospite d’eccezione, l’artista Danny Mendez e dalla Radio Studio 54 Network, che trasmetterà l’evento in diretta e radiovisione.

La manifestazione, curata dal Settore 7 (Inclusione – Sport – Politiche Sociali) della Città Metropolitana, in collaborazione con SVI.PRO.RE e l’Istituto Alberghiero IPALB TUR, è patrocinata dal Comune di Reggio Calabria e dalle associazioni di pasticceri ‘Apar’ e ‘Conapit’, ed avrà per titolo “Spelling Rights: le parole che uniscono” e “Sweet Integration – Mani in Pasta, Cuori Insieme”.

Un giorno di integrazione e pasticceria interculturale

Un’intera giornata dedicata all’integrazione, alla condivisione di tradizioni e saperi, e soprattutto alla scoperta della pasticceria interculturale, con l’obiettivo di creare un percorso educativo dinamico volto a riscoprire le “Parole del Rispetto”, attraverso la manualità e il gusto, che la contaminazione tra materie prime locali e influenze internazionali produce.

“Spelling Rights: le parole che uniscono” e “Sweet Integration – Mani in Pasta, Cuori Insieme – Lab di pasticceria interculturale” ambisce a diventare un appuntamento annuale di riferimento per la Città Metropolitana: un laboratorio a cielo aperto dove le scuole, le istituzioni e la comunità civile collaborano per costruire un “Dizionario dell’Inclusione” vivo, partecipato e rivolto al futuro.

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