Reggio, (ancora) guasti alla rete idrica. Albanese: ‘Castore al lavoro per le riparazioni’

Il guasto ha fatto rimanere a secco i serbatoi di Vito, Condera, Pietrastorta ed Eremo Botte. Soluzione prevista per la giornata di domani

Questa mattina, da diverse ore, gli operai di Castore sono a lavoro per riparare la condotta della sorgiva di Santa Domenica di Terreti, il cui guasto sta provocando disagi in ampie zone del territorio cittadino. Sul posto, stamane, anche l’assessore alle Manutenzioni, Rocco Albanese, per seguire personalmente l’evoluzione di un intervento molto delicato.

Guasto alla rete idrica di Santa Domenica di Terreti

“La sorgiva si Santa Domenica – ha detto l’assessore – è uno snodo fondamentale per il corretto funzionamento del servizo idrico. Serve, infatti, i serbatoi di Vito, Condera, Pietrastorta ed Eremo Botte, rimasti a secco a causa di questo imprevisto e, dunque, appaiono limitati nella normale distribuzione dell’acqua. Mi preme ringraziare gli operai della Castore ed il manovratore Enzo Caridi per il tempestivo intervento, nonostante il maltempo e la giornata festiva”.

Albanese: “Si fa il massimo per far rientrare i disagi per domani”