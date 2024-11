Guerin Subbuteo, unica tappa del Centro-Sud a Reggio Calabria

A Palazzo San Giorgio si è svolta la conferenza stampa di presentazione della quinta tappa del Guerin Subbuteo, torneo di calcio da tavolo che si terrà a Reggio Calabria il 23 e 24 novembre al Pala Mazzetto, nel Rione Modena. L’incontro si è svolto nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” e ha visto la partecipazione dell’assessore Carmelo Romeo, di Antonino Criserà, presidente della Subbuteo Club Reggio Calabria, e di Piero Ielapi, presidente della Federazione Italiana Calcio da Tavolo (Fisct).

Il torneo prevede la partecipazione di sedici squadre e oltre settanta giocatori, che daranno vita a un’intensa competizione.

«Insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà – ha spiegato Romeo – sin dal primo incontro con i presidenti Ielapi e Criserà, abbiamo sposato l’idea di portare a Reggio Calabria la quinta tappa del Guerin Subbuteo. Mi ha sorpreso scoprire che il Subbuteo, che nella nostra immagine è associato a qualcosa di vintage, ha ancora tanta passione tra le nuove generazioni, come dimostrano le categorie under che parteciperanno al torneo. Abbiamo scelto il Rione Modena anche per contribuire alla rigenerazione sociale delle periferie ».

Piero Ielapi ha definito il Guerin Subbuteo «il torneo più prestigioso dopo i campionati italiani federali». Ha aggiunto:

«Reggio Calabria sarà l’unica tappa del Centro-Sud, da Roma in giù. La Federazione conta oggi 120 squadre e oltre 1.200 tesserati, con una forte partecipazione di giovani, anche grazie all’impegno nelle scuole. A Reggio Calabria stiamo lavorando per collaborazioni con alcune scuole, nella speranza di introdurre il calcio da tavolo come materia didattica, come già avviene in città come Genova, Pescara e Ferrara».